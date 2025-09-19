Uno Santa Fe | Escenario | tributo

Humorúsica, tributo a Les Luthiers, presenta "Chisterapia" en Santa Fe

El tributo a Les Luthiers, presentará su show “Chisterapia” el sábado 11 de octubre en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) Las entradas se encuentran a la venta en la boletería y en Ticketway (puntos de venta online y físicos).

19 de septiembre 2025 · 13:31hs
El grupo Humorúsica presenta con Chisterapia, un espectáculo que revive con fidelidad y emoción el espíritu de Lutherapia, una de las obras más celebradas de Les Luthiers. Su propuesta combina música, teatro y un humor exquisitamente trabajado.

Sobre Humorúsica

Humorúsica es un sexteto conformado por músicos y actores argentinos, que desde 2011 realiza tributos-homenajes al célebre y afamado conjunto Les Luthiers. Cabe destacar que Humorúsica se inició en el contexto de una escuela, en donde los cuatro integrantes originales eran compañeros de curso con tan solo 13 años de edad.

El tiempo fue pasando y cada vez más esta actividad dejaba de ser un mero entretenimiento para transformarse en una verdadera ocupación que cada día buscaba profesionalizarse más. En más de 10 años en actividad, HUMORÚSICA ha estrenado 8 espectáculos tributo a Les Luthiers, presentados en recintos culturales de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, todos a sala llena y con excelentes críticas. Entre ellos se destacan Embromados, Del humor y otros de moño, Grandes Hechos y Chisterapia

Humorúsica está integrado por: Nicolás Della Schiava, David Ledesma, Andrés Mernes, Juan Pablo Ruhl, Joaquín Villazuela y Federico Willimburgh. Los instrumentos informales fueron construidos por el luthier Gianluca Pecchia.

Sobre Chisterapia

Chisterapia, es un espectáculo que emula uno de los más famosos y aplaudidos de Les Luthiers: Lutherapia. Todo gira alrededor de una terapia psicoanalítica. En ella, “Ramírez” acude a “Murena”, su amigo y psicólogo, para que lo ayude a resolver sus problemas; el más relevante, el de terminar una tesis que le encargaron sobre Johann Sebastian Mastropiero. De la conversación entre ambos surgen los temas que darán paso a cada uno de los números que conforman el show.

Puntos de venta:

Boletería del Centro Cultural Provincial | Junín 2457

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

