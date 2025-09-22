Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

El programa incluye momentos inolvidables de CASCANUECES y de piezas maestras como EL CORSARIO, DON QUIJOTE, CARMEN, SCHEHEREZADE y LAGO DE LOS CISNES entre otras. Con producción de DIVES BUSINESS, la gira recorrerá importantes ciudades argentinas. En Santa Fe, será el 26 de Noviembre a las 19 hs en el Teatro 1 de mayo.

El Moscow State Ballet desembarca en Latinoamérica con una espectacular gira a pedido del público de Argentina.

En Santa Fe, será el 26 de Noviembre a las 19 hs en el Teatro 1 de mayo.

Entradas disponibles: https://www.ticketway.com.ar/#/cartelera?evento=2188

La compañía presentará una Gala de Primeras Figuras con un repertorio con piezas clásicas de Tchaikovsky, Bizet, Minkus y Rimsky-Korsakov, en algunos de los escenarios más importantes de ambos países.

El Moscow State Ballet está enfocado en conservar y difundir la técnica de la tradicional escuela de ballet clásico ruso, junto con nuevas tendencias mundiales que se han desarrollado con colaboradores del resto de Europa.

La compañía se ha presentado en diversos países como México, Portugal, España, Italia, Brasil, Alemania, Chipre, Turquía, Israel, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y el Salvador, y en sus presentaciones trabajan primeras bailarinas del Teatro Bolshoi, Teatro Mariinsky, Stanislavsky y Nemirovich-Danchenko (Teatro Musical de Moscú).

Según su directora general y bailarina principal, Liudmila Titova, “Su misión es llevar ballet a cada rincón de Rusia y del mundo involucrando a gente de todas las edades y en particular niños y jóvenes para que conozcan y disfruten el ballet clásico.”

El ballet ruso es tradición, cultura, sentimiento y emociones que se transmiten a través de la danza.

PROGRAMA

Nutcracker Gala Program

1 act

  • Pas de deux “Diana and Actaeon” from the ballet Esmeralda (music by Cesar Pugni, choreography by A.Ya. Vaganova)
  • Pas de deux from the ballet Corsair (music by A. Adam, choreography by M. Petipa)
  • Pas de deux from the ballet Swan Lake (music by P.I. Tchaikovsky, choreography by M. Petipa)
  • Modern dance
  • Grand pas from the ballet Don Quixote (music by L. Minkus, choreography by M. Petipa)

2 act

  • Waltz of the Flowers from the ballet The Nutcracker (music by P.I. Tchaikovsky, choreography by V.I. Vainonen)
  • Pas de deux from the ballet The Nutcracker (music by P.I. Tchaikovsky, choreography by V.I. Vainonen)
  • Dance of the Spanish Doll from the ballet The Nutcracker (music by P.I. Tchaikovsky, choreography by V.I. Vainonen)
  • Chinese dance from the ballet The Nutcracker (music by P.I. Tchaikovsky, choreography by V.I. Vainonen)
  • Russian dance from the ballet The Nutcracker (music by P.I. Tchaikovsky, choreography by V.I. Vainonen)
  • Arabian dance from the ballet The Nutcracker (music by P.I. Tchaikovsky, choreography by V.I. Vainonen)
  • Snow Adagio from the ballet The Nutcracker (music by P.I. Tchaikovsky, choreography by V.I. Vainonen)
  • Waltz of the Snowflakes from the ballet The Nutcracker (music by P.I. Tchaikovsky, choreography by V.I. Vainonen)

Las coreografías son de la Sra Ludmila Titova, directora general y Primera Bailarina del Moscow State Ballet

Un evento con producción de talla internacional

Desde 2017, la productora chilena Dives Business representa a grandes compañías rusas en América, y esta gira reafirma su compromiso con la excelencia artística y la difusión del ballet clásico en la región. En el área de eventos culturales se ha destacado como promotora y gestora de espectáculos tales como: Harlem Gospel Choir (USA), El Ballet Nacional de Ucrania, Ballet Nacional de México, Bobby Kimball, Bill Champlin, Vivaldianno, Ballet Nacional de Rusia, Flamenco Hoy de Carlos Saura, entre otros. Actualmente es Representante para América de Moscow State Ballet. En 2025.

