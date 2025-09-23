El exgobernador cordobés compartirá este miércoles el escenario con el mandatario santafesino y la vicegobernadora, primera candidata a diputada nacional del espacio.

Schiaretti llega a Santa Fe para lanzar la campaña de Provincias Unidas junto a Pullaro y Scaglia

El frente Provincias Unidas desembarca este miércoles en la ciudad de Santa Fe con un acto que marcará el inicio de la campaña con vistas a las elecciones legislativas del 26 de octubre .

La actividad se desarrollará desde las 17 en el Club Marinas , ubicado en el Dique 2 del Puerto, y contará con la presencia de dirigentes de toda la provincia. El evento será transmitido en vivo por YouTube .

Pullaro dijo que las "retenciones son el peor impuesto de la Argentina" y pidió una reforma tributaria

En el escenario estarán el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia —primera candidata a diputada nacional por el espacio—, el exmandatario cordobés Juan Schiaretti, también aspirante a una banca en el Congreso, y el diputado provincial Pablo Farías, quien integra la nómina santafesina.

El encuentro será el marco de la presentación oficial de la lista que representará a Santa Fe dentro de la coalición. Además de Scaglia, la nómina está compuesta por Pablo Farías y Melina Giorgi, en segundo y tercer lugar respectivamente. Luego siguen Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito.

La convocatoria apunta especialmente a intendentes, presidentes comunales, concejales y dirigentes locales, tanto en funciones como electos, junto a referentes de todos los partidos que integran el frente en el territorio provincial.

Vale recordar que Provincias Unidas se presenta como un espacio con fuerte impronta del interior productivo y está conformado por los gobernadores Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).