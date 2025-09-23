San Juan: "El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga"

Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez, se refirió al hecho de inseguridad que sufrió el jugador de Colón en su casa de un barrio privado de Santo Tomé.

Un hecho de inseguridad dejó en shock al mundo rojinegro el pasado domingo: Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, ícono de Colón , fue víctima de un robo en su vivienda ubicada en un country de Santo Tomé, mientras se encontraba entrenando con el club.

Según detalló su representante y amigo personal, Roberto San Juan , en diálogo con Dame Radio (UNO 106.3), los delincuentes ingresaron a la propiedad “con absoluta tranquilidad”, revisaron la casa y se llevaron joyas de oro, pulseras, anillos, perfumes, ropa variada e indumentaria oficial del club , además de dinero en efectivo que el jugador había recibido de la institución. “Fue algo sorprendente, porque es un lugar con mucha seguridad. Incluso dejaron un yogur sobre la mesa, como demostrando que estuvieron tranquilos”, relató San Juan.

El robo ocurrió entre las 8:30 y las 13 horas, mientras Rodríguez se encontraba fuera de su casa. Al regresar, constató que una de las puertas corredizas estaba abierta y sin traba. El representante del Pulga destacó que el ingreso no fue casual: “Es un country donde te piden identificación, llaman a la persona que vas a visitar y no es fácil entrar. Esto fue una entrega directa, fue a la casa de Pulga”, aseguró.

Cómo marchan las investigaciones

En paralelo, la policía local ya inició las diligencias correspondientes, levantando huellas y analizando las cámaras de seguridad del barrio, lo que podría permitir la identificación de los autores. San Juan se mostró confiado en el trabajo de los investigadores: “Confiamos en que la policía va a resolverlo. Es un caso importante, porque genera incertidumbre en todo el barrio y afecta la tranquilidad de los vecinos”.

Más allá del impacto del hecho, Roberto San Juan también remarcó el estado anímico y profesional de Rodríguez: “Está sorprendido, pero muy entero desde lo deportivo y mental. Su sueño sigue siendo devolver a Colón a Primera. Esto no lo frena”, concluyó.