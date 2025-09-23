Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Los dos músicos de extensa carrera en el rock argentino se unen para realizar una gira y estarán en Santa Fe el viernes 26 de septiembre en La Moreno

23 de septiembre 2025
Mini Villano y Ale Collados, dos músicos de extensa carrera en el rock argentino se unen para deleitarnos con “Clásicos del Rock” …

Tanto Mini (ex Villanos) como Ale (ex Cabezones) comenzaron sus carreras a principios de los 90´s, tocando Heavy y Thrash Metal para ya a mediados de década editar sus primeros discos.

Luego vinieron los años dorados con Villanos y Cabezones, giras nacionales y latinoamericanas, Discos de Oro, compañías disqueras multinacionales, videos en MTV y todo lo que un músico podía soñar de pibe.

Al apartarse de sus bandas ambos, se volcaron a tocar la música que más le gusta, Mini con Expreso Calavera y Ale con Mambonegro.

Lo cierto es que este feat impensado cobrara vida el próximo viernes 26 de septiembre en La Moreno, Marcial Candioti 3341 a partir de las 21 acompañando a Destruidos Roll.

Anticipadas disponibles en www.ticketway.com.ar

Power Trio

Mini Villano (Guitarra y Voz)

Ale Collados (Batería y Voz)

Juan José Fournel (Bajo)

