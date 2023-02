El Indio Solari anunció su retiro de los escenarios

"Me parece que es hora de recular un poquito", dijo el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que padece de mal de Parkinson.

"En este momento está entreabierta esa puerta, por mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el Parkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla", advirtió el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que como solista editó seis discos.