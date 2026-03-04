Uno Santa Fe | Santa Fe | recesión

La recesión nacional golpea a Santa Fe: la provincia recibió 8 % menos de recursos reales en el inicio del año

El ministro de Economía, Pablo Olivares, advirtió que la desaceleración de la economía nacional ya impacta en los fondos que llegan a la provincia por coparticipación. A pesar de la caída, el gobierno asegura que sostendrá la obra pública, el alivio fiscal y los servicios esenciales.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de marzo 2026 · 19:24hs
La recesión nacional golpea a Santa Fe: la provincia recibió 8 % menos de recursos reales en el inicio del año

La recesión nacional golpea a Santa Fe: la provincia recibió 8 % menos de recursos reales en el inicio del año

La recesión de la economía nacional comenzó a reflejarse en los recursos que Santa Fe recibe por coparticipación federal. Así lo advirtió el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, quien señaló que durante el primer bimestre del año los ingresos provenientes de la Nación registraron una caída del 8 % en términos reales.

El funcionario explicó que esta merma está vinculada principalmente con la desaceleración del consumo y de la actividad económica, factores que impactan directamente en la recaudación nacional. En ese sentido, indicó que el comportamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es uno de los indicadores más claros del enfriamiento económico.

“La recaudación está replicando lo que ocurre en la economía. Cuando uno analiza su composición, el principal impacto se observa en el IVA, que es el mejor reflejo de la actividad económica”, explicó Olivares.

olivares

Según agregó, la misma tendencia también comienza a percibirse en los tributos provinciales, aunque con una caída menor en comparación con los recursos que provienen de la coparticipación nacional.

El ministro sostuvo que este fenómeno no es exclusivo de Santa Fe, sino que forma parte de un contexto económico general que atraviesa el país. “Estamos en una etapa donde algunas variables muestran señales de previsibilidad, especialmente la inflación, pero todavía no se ve una recuperación económica que acompañe ese proceso”, señaló.

Medidas para amortiguar el impacto

Frente a este escenario, Olivares aclaró que la provincia no cuenta con herramientas para modificar el ciclo económico nacional, aunque sí puede implementar políticas para amortiguar sus efectos en la actividad productiva.

En ese marco, destacó las medidas de alivio fiscal impulsadas por el Gobierno santafesino, incluidas en la ley tributaria provincial. Entre ellas mencionó beneficios para empresas, comercios e industrias, como la posibilidad de deducir de Ingresos Brutos los salarios correspondientes a nuevos puestos de trabajo o aplicar deducciones vinculadas al costo de la energía.

También se establecieron reducciones en las alícuotas para determinadas actividades económicas, con el objetivo de aliviar la carga tributaria en un contexto de menor actividad.

“Es una manera de colaborar desde la Provincia en un contexto complejo, bajando impuestos y acompañando a quienes invierten o generan empleo”, explicó el ministro.

A estas herramientas se suman programas de financiamiento impulsados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y la articulación con el Ministerio de Trabajo para atender situaciones vinculadas al empleo y a la actividad empresarial.

La obra pública como motor

Uno de los ejes centrales de la estrategia económica provincial, según Olivares, es la continuidad de la obra pública. El funcionario aseguró que mantener las inversiones en infraestructura permite sostener el empleo y dinamizar la actividad económica.

“Mientras en gran parte del país la postal es la paralización de la obra pública, en Santa Fe seguimos avanzando con obras y también finalizando muchas de ellas”, afirmó.

Entre los proyectos mencionó obras viales, infraestructura urbana y equipamiento para seguridad, que continúan en ejecución en distintos puntos de la provincia.

Para el ministro, esta política ayuda a amortiguar el impacto de la recesión sobre el empleo. “Si Santa Fe ha tenido una menor caída del empleo en comparación con otros lugares del país, tiene mucho que ver con la apuesta que hacemos a la inversión pública”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Olivares aseguró que la provincia busca sostener la recomposición salarial de los trabajadores estatales y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, especialmente en áreas clave como salud, seguridad y educación.

En ese marco, señaló que el sistema de salud pública provincial registra actualmente una mayor demanda, ya que muchas personas con cobertura de obras sociales o prepagas recurren al sistema estatal ante dificultades para acceder a prestaciones en el sector privado.

recesión Santa Fe Provincia
Noticias relacionadas
cierre masivo de kioscos: en santa fe afirman que hay cada vez menos consumo y hablan de un impacto caotico

Cierre masivo de kioscos: en Santa Fe afirman que "hay cada vez menos consumo" y hablan de un impacto "caótico"

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

Descubren un arsenal enterrado en barriles en el sur provincial: tres detenidos y más de $10 millones secuestrados

Descubren un arsenal enterrado en barriles en el sur provincial: tres detenidos y más de $10 millones secuestrados

Aumento del agua: según Assa, el nuevo valor del metro cúbico reflejará el costo real de producción y distribución

Aumento del agua: según Assa, el nuevo valor del metro cúbico reflejará el costo real de producción y distribución

Lo último

Pese al último paro, el Gobierno provincial informó que el 86% de los docentes asistió a dar clases

Pese al último paro, el Gobierno provincial informó que el 86% de los docentes asistió a dar clases

Cierre masivo de kioscos: en Santa Fe afirman que hay cada vez menos consumo y hablan de un impacto caótico

Cierre masivo de kioscos: en Santa Fe afirman que "hay cada vez menos consumo" y hablan de un impacto "caótico"

Chelsea le ganó a Aston Villa y está en zona de Europa League en la Premier

Chelsea le ganó a Aston Villa y está en zona de Europa League en la Premier

Último Momento
Pese al último paro, el Gobierno provincial informó que el 86% de los docentes asistió a dar clases

Pese al último paro, el Gobierno provincial informó que el 86% de los docentes asistió a dar clases

Cierre masivo de kioscos: en Santa Fe afirman que hay cada vez menos consumo y hablan de un impacto caótico

Cierre masivo de kioscos: en Santa Fe afirman que "hay cada vez menos consumo" y hablan de un impacto "caótico"

Chelsea le ganó a Aston Villa y está en zona de Europa League en la Premier

Chelsea le ganó a Aston Villa y está en zona de Europa League en la Premier

Lazio y Atalanta igualaron en la ida de la semifinal de la Copa Italia

Lazio y Atalanta igualaron en la ida de la semifinal de la Copa Italia

La recesión nacional golpea a Santa Fe: la provincia recibió 8 % menos de recursos reales en el inicio del año

La recesión nacional golpea a Santa Fe: la provincia recibió 8 % menos de recursos reales en el inicio del año

Ovación
¿Le corresponde dinero a Unión por la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense?

¿Le corresponde dinero a Unión por la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense?

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura

Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos