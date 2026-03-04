El ministro de Economía, Pablo Olivares, advirtió que la desaceleración de la economía nacional ya impacta en los fondos que llegan a la provincia por coparticipación. A pesar de la caída, el gobierno asegura que sostendrá la obra pública, el alivio fiscal y los servicios esenciales.

La recesión nacional golpea a Santa Fe: la provincia recibió 8 % menos de recursos reales en el inicio del año

La recesión de la economía nacional comenzó a reflejarse en los recursos que Santa Fe recibe por coparticipación federal . Así lo advirtió el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares , quien señaló que durante el primer bimestre del año los ingresos provenientes de la Nación registraron una caída del 8 % en términos reales .

El funcionario explicó que esta merma está vinculada principalmente con la desaceleración del consumo y de la actividad económica , factores que impactan directamente en la recaudación nacional. En ese sentido, indicó que el comportamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es uno de los indicadores más claros del enfriamiento económico .

“La recaudación está replicando lo que ocurre en la economía. Cuando uno analiza su composición, el principal impacto se observa en el IVA, que es el mejor reflejo de la actividad económica”, explicó Olivares.

olivares

Según agregó, la misma tendencia también comienza a percibirse en los tributos provinciales, aunque con una caída menor en comparación con los recursos que provienen de la coparticipación nacional.

El ministro sostuvo que este fenómeno no es exclusivo de Santa Fe, sino que forma parte de un contexto económico general que atraviesa el país. “Estamos en una etapa donde algunas variables muestran señales de previsibilidad, especialmente la inflación, pero todavía no se ve una recuperación económica que acompañe ese proceso”, señaló.

Medidas para amortiguar el impacto

Frente a este escenario, Olivares aclaró que la provincia no cuenta con herramientas para modificar el ciclo económico nacional, aunque sí puede implementar políticas para amortiguar sus efectos en la actividad productiva.

En ese marco, destacó las medidas de alivio fiscal impulsadas por el Gobierno santafesino, incluidas en la ley tributaria provincial. Entre ellas mencionó beneficios para empresas, comercios e industrias, como la posibilidad de deducir de Ingresos Brutos los salarios correspondientes a nuevos puestos de trabajo o aplicar deducciones vinculadas al costo de la energía.

También se establecieron reducciones en las alícuotas para determinadas actividades económicas, con el objetivo de aliviar la carga tributaria en un contexto de menor actividad.

“Es una manera de colaborar desde la Provincia en un contexto complejo, bajando impuestos y acompañando a quienes invierten o generan empleo”, explicó el ministro.

A estas herramientas se suman programas de financiamiento impulsados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y la articulación con el Ministerio de Trabajo para atender situaciones vinculadas al empleo y a la actividad empresarial.

La obra pública como motor

Uno de los ejes centrales de la estrategia económica provincial, según Olivares, es la continuidad de la obra pública. El funcionario aseguró que mantener las inversiones en infraestructura permite sostener el empleo y dinamizar la actividad económica.

“Mientras en gran parte del país la postal es la paralización de la obra pública, en Santa Fe seguimos avanzando con obras y también finalizando muchas de ellas”, afirmó.

Entre los proyectos mencionó obras viales, infraestructura urbana y equipamiento para seguridad, que continúan en ejecución en distintos puntos de la provincia.

Para el ministro, esta política ayuda a amortiguar el impacto de la recesión sobre el empleo. “Si Santa Fe ha tenido una menor caída del empleo en comparación con otros lugares del país, tiene mucho que ver con la apuesta que hacemos a la inversión pública”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Olivares aseguró que la provincia busca sostener la recomposición salarial de los trabajadores estatales y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, especialmente en áreas clave como salud, seguridad y educación.

En ese marco, señaló que el sistema de salud pública provincial registra actualmente una mayor demanda, ya que muchas personas con cobertura de obras sociales o prepagas recurren al sistema estatal ante dificultades para acceder a prestaciones en el sector privado.