El ministro de Desarrollo Productivo recorrió el yacimiento Loma Campana , operado por YPF y Chevron , junto a más de 20 firmas santafesinas. La visita se da tras el acuerdo firmado por los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa para impulsar proveedores vinculados al petróleo y al gas.

Santa Fe busca posicionar sus empresas en Vaca Muerta: Puccini habló de una "alianza estratégica" con Neuquén

En el marco de una estrategia para incrementar la presencia de empresas santafesinas en la industria energética , el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini , recorrió el yacimiento Loma Campana , uno de los más importantes de la formación Vaca Muerta , ubicado en la provincia de Neuquén.

La visita se realizó junto a más de 20 proveedores santafesinos de insumos y servicios , que buscan integrarse a la cadena de valor del sector petrolero y gasífero. El yacimiento está operado por YPF y Chevron y es considerado el proyecto de shale oil más productivo del país .

Tras la recorrida, Puccini destacó la importancia del vínculo que comienza a consolidarse entre ambas provincias. “Estamos ante un hito para Santa Fe en lo institucional y productivo”, afirmó el funcionario, quien remarcó que la experiencia generó un fuerte interés del sector privado santafesino.

“Ya tenemos nuevas empresas que están consultando cómo sumarse a la Mesa de Gas, Petróleo y Minería para interactuar con Vaca Muerta. Estamos ante una enorme oportunidad para Santa Fe”, señaló.

Un acuerdo entre provincias para impulsar proveedores

La misión empresarial se concretó luego de que los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa firmaran un convenio de cooperación entre Santa Fe y Neuquén para impulsar el desarrollo de proveedores vinculados a la industria energética.

El acuerdo apunta a generar acciones conjuntas de capacitación técnica, intercambio de tecnologías y articulación institucional, con el objetivo de que empresas santafesinas puedan integrarse al ecosistema productivo que gira alrededor de Vaca Muerta.

Puccini sostuvo que esta iniciativa refuerza la articulación público-privada que se viene impulsando desde la provincia. “Santa Fe quiere ser un socio estratégico de este desarrollo”, subrayó.

Según explicó, el ingreso institucional al complejo energético permitió conocer de primera mano las capacidades productivas que hoy se están desarrollando en Vaca Muerta y las inversiones previstas para los próximos años, especialmente en el sector del gas.

La Mesa de Gas, Petróleo y Minería de Santa Fe

Uno de los instrumentos que impulsa esta estrategia es la Mesa santafesina de Gas, Petróleo y Minería, que reúne a más de 350 empresas vinculadas al sector energético.

El espacio busca integrar a las firmas de la provincia en la cadena de valor de la industria petrolera, promoviendo capacitación, innovación tecnológica y vinculación con grandes empresas del sector.

“Todas las pymes tienen un partido que jugar. Santa Fe vino institucionalmente a abrir puertas y a aportar sus industrias y su talento”, remarcó Puccini.

El ministro también destacó el entramado productivo y científico-tecnológico de la provincia, que incluye 14 universidades, 28 polos tecnológicos, 55 parques productivos y 30 centros científicos, además de infraestructura portuaria y aeroportuaria.

“Es un ganar-ganar: Neuquén con sus recursos energéticos y Santa Fe con su capacidad industrial y tecnológica”, sostuvo.

Empresas santafesinas que buscan ingresar al sector

La misión productiva incluyó a más de veinte firmas santafesinas, que representan distintos sectores del entramado industrial provincial.

Entre ellas participaron NDES, Anpec-Cort, Arsemet, ByG Emprendimientos, Caniflex, Comat, Domingo Bisio, Dima Metal, EMU, Grupo SIE, Grupo SIT, Incarvitt, Ingeap, Kaizen Lonas, Metalúrgica Sarmiento, Proind Ingeniería, WK-Topline, Remolques Ombú, Ribron, Strada, ZLT Inversiones y Ebinox.

El objetivo es que estas empresas puedan proveer insumos, servicios, logística, indumentaria industrial y equipamiento, entre otros rubros, para el desarrollo de la actividad petrolera.

“Lo que necesita un trabajador en la mina —su logística, transporte o vestimenta— puede ser provisto por nuestras empresas”, señaló Puccini, quien agregó que ya comenzaron a llegar consultas de compañías interesadas en comercializar con Vaca Muerta.

Loma Campana, uno de los proyectos clave de Vaca Muerta

El recorrido incluyó el Complejo Térmico Loma Campana, ubicado en la localidad de Añelo, en el corazón del yacimiento.

El complejo cuenta con dos centrales térmicas con turbinas de gas aeroderivadas, Loma Campana I (105 MW) y Loma Campana II (107 MW), además de la central Loma Campana Este, que aporta 17 MW adicionales.

En conjunto, la energía generada equivale al consumo mensual de unos 530.000 hogares.

El sistema utiliza 1,2 millones de metros cúbicos diarios de gas proveniente de Vaca Muerta y posee turbinas de arranque rápido, lo que permite complementar la generación con energías renovables.

Como parte de su política ambiental, el complejo también cuenta con un pulmón verde de más de 100.000 álamos plantados en 130 hectáreas, irrigados con agua reutilizada de las propias centrales.