Fabiana Cantilo: "Es una gloria y una bendición seguir trabajando en la música"

Consultada sobre cuáles son los sentimientos que se les despiertan al momento de subir a un escenario, Fabiana expresó que "no me pongo tan nerviosa, en una época lloraba antes de los shows, me angustiaba mucho. Ahora con Marisa nos divertimos un montón" En ese sentido afirmó que "agradecemos que todavía podemos cantar y seguir trabajando de todo esto. Es una gloria, una bendición, de verdad es algo lindo"

Entre clásicos y nuevos temas

Acerca de cómo se elabora la lista de temas después de tantos años de trayectoria, Cantilo comentó que "voy incorporando material nuevo a lo viejo. Hay temas que se tienen que hacer si o si, porque la gente los quiere escuchar. Mi enfermedad, Ya Fue, Fue Amor, Nada es Para siempre, Dulce Condena y Mary Poppins, por ejemplo. En el medio pongo lo que se me canta y canciones viejas que nadie conoce. Depende del formato inclusive. Si vamos con la banda completa a un festival, hacemos todos hits y me aburro un montón. La gente pagó para ver eso, que voy a hacer. Antes protestaba muchísimo más, ahora estoy más tranquila"

En ese sentido, Marisa aclaró que "es una cuestión de servicio. Si sabes lo que el público quiere escuchar, le das un poco eso. Hay que entender que, con todos los años de carrera de Fabi, aún tiene ganas de hacer canciones nuevas y cantarlas. El aburrimiento pasa por ahí"

La música que escucha Fabi

Sobre la música que consume actualmente, Fabiana contó que "escucho música cuando voy a correr, dos veces por semana. En el auto también y en mi casa. Mi playlist tiene Oasis, Coldplay, Sting, Supertramp, Stevie Wonder, Sheryl Crow, Spinetta, Michael Jackson y Pink Floyd" Sobre los referentes actuales de la música, Fabiana comentó que "me gusta Catriel, es un genio, me parece un animal. Me sorprendió verlo cantando El Anillo del Capitán Beto. No es fácil cantar esa canción. Ahí empecé a investigarlo un poco más. También me gusta Nathy Peluso, es original, no le importa como se ve, traspasó la barrera de que tenés que ser flaca. Y además su música es genial"

Película y disco

Acerca de los proyectos a futuro, Fabiana adelantó que "escribí una película y hace seis años que estamos con esto. Marisa es coprotagonista, hicimos la música juntas, y se llama "Lagrimas de fuego". Marisa acotó que "estamos esperando que alguna plataforma la compre, así la podemos estrenar. Es una tragicomedia de misterio que escribió Fabiana"

Al mismo tiempo, Cantilo aseguró que "se viene disco nuevo, estamos haciendo una pre producción de una cosa completamente diferente. Voy a grabar un tema de Marisa que es hermoso y está en la película. Estoy haciendo música con el hijo de mi tecladista, que tiene 18 años. Él tira bases y yo canto arriba. Me aburrí de mi guitarra y empecé zapar y compartir temas con él"

Una etapa de paz

Para finalizar, y analizando los momentos más destacados de su carrera, Fabiana aseguró que "rescato la época de Las Bay Biscuits: no nos importaba nada, nos disfrazábamos, no ganábamos un mango, era muy artístico y muy de verdad. Ahora gano dinero, pero no estoy pensando en eso cuando hablo con Marisa y definimos el vestuario, las coreografías, las canciones. Y también destaco mi actualidad, tengo mucha paz"

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

Credife Santa Fe | 25 de Mayo 2610

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

Credife Esperanza | Sarmiento 1960

Credife Rafaela | 9 de Julio 114

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161