Uno Santa Fe | Escenario | Joaquin Levinton

"Fuera de peligro": cómo sigue la salud de Joaquín Levinton

El equipo médico del Hospital Fernández le colocó un stent al músico, procedimiento que se realizó con éxito.

12 de diciembre 2025 · 11:37hs
El cantante Joaquín Levinton

gentileza

El cantante Joaquín Levinton

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio durante la madrugada del viernes, en un bar ubicado en el barrio porteño de Palermo y debió ser trasladado de manera urgente al Hospital Fernández.

En las últimas horas, se difundió un principio de parte médico detallando el estado de salud del artista y los procedimientos realizados.

"Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández. En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación", informaron en el comunicado de prensa.

El uso de un “stent” es utilizado para restaurar el flujo sanguíneo adecuado en la arteria afectada al momento de ingresar, procedimiento que se realizó con “éxito”.

De esta forma, la institución reveló que Levinton permanece internado bajo la supervisión del equipo médico, con un pronóstico que, tras la intervención, se mantiene favorable.

• LEER MÁS: Joaquín Levinton se descompensó en un bar de Palermo y fue internado de urgencia

Joaquin Levinton turf infarto stent
Noticias relacionadas
Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Lo último

Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

Último Momento
Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

El lateral izquierdo que Leonardo Madelón pretendería para Unión

El lateral izquierdo que Leonardo Madelón pretendería para Unión

Almagro B se despidió en la quinta posición del Oficial A2

Almagro B se despidió en la quinta posición del Oficial A2

Ovación
Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Un golpe que duele: Colón corta su racha de 13 años ininterrumpidos en la Copa Argentina

Un golpe que duele: Colón corta su racha de 13 años ininterrumpidos en la Copa Argentina

El dato que lo destaca a Unión en la Copa Argentina

El dato que lo destaca a Unión en la Copa Argentina

Violencia en Santa Fe: Andrés Merlos quedó acorralado tras la final de la Liga Casildense

Violencia en Santa Fe: Andrés Merlos quedó acorralado tras la final de la Liga Casildense

Pipo Desvaux reveló claves de la charla anual y llamó a un cambio profundo en Unión

Pipo Desvaux reveló claves de la charla anual y llamó a un cambio profundo en Unión

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles