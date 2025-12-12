Uno Santa Fe | Ovación | Rafael Nadal

Rafael Nadal fue operado nuevamente y bromeó con su ausencia en el Australian Open

Rafael Nadal reveló que fue operado de la mano derecha tras un problema crónico. El ex tenista ironizó sobre su situación y descartó cualquier chance de jugar en Australia.

12 de diciembre 2025 · 12:25hs
A pesar de estar retirado desde 2024, Rafael Nadal volvió a ocupar los titulares por un motivo que lo acompañó durante gran parte de su carrera: las lesiones. El ex número uno del mundo confirmó que debió someterse a una cirugía en la mano derecha, intervención que —según explicó— venía postergando desde hacía varios años por un dolor persistente.

El español comunicó la noticia a través de sus redes, donde se mostró distendido y con el humor que suele caracterizarlo fuera de las canchas. Con ironía, aseguró que “no podrá jugar el Australian Open 2026”, una broma que encendió el afecto de sus seguidores y recordó la etapa en la que las lesiones condicionaron su calendario.

El problema físico que arrastraba Rafael Nadal desde hace años

El ex tenista detalló que la operación obedeció a una molestia crónica, una de tantas que enfrentó en sus últimos años en el circuito. Las secuelas físicas fueron decisivas en su decisión de dejar la actividad profesional, una despedida que concretó en la Copa Davis 2024 a los 38 años. Aun así, Nadal aclaró que la intervención fue programada, que no reviste gravedad y que espera una recuperación rápida para poder retomar su rutina con normalidad.

Una carrera legendaria marcada por logros irrepetibles

Más allá de su presente fuera del circuito, el nombre de Rafael Nadal continúa asociado a la historia grande del tenis. Con 22 títulos de Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas (Beijing 2008 en singles y Río 2016 en dobles), 36 Masters 1000 y cinco Copa Davis, el mallorquín se consolidó como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.

A lo largo de su trayectoria acumuló 92 títulos ATP y permaneció 209 semanas como número 1, compartiendo el podio histórico junto a Roger Federer y Novak Djokovic. Aunque retirado, Nadal sigue generando impacto. Esta nueva operación, lejos de alterar su figura, reafirma su perfil humano: un campeón que, incluso fuera de competencia, mantiene la cercanía, la sinceridad y el humor que lo convirtieron en una leyenda admirada en todo el mundo.

