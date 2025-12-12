Inter Miami compra a Rodrigo De Paul: paga la cláusula y asegura a una figura clave para la MLS

rodrigEl club estadounidense ejecutó la cláusula de 15 millones de euros por Rodrigo De Paul tras un préstamo exitoso. El volante seguirá junto a Lionel Messi.

El Inter Miami oficializó la adquisición definitiva de Rodrigo De Paul , luego de ejercer la cláusula de rescisión de 15 millones de euros pactada con el Atlético de Madrid . El mediocampista argentino, campeón del mundo en 2022 y bicampeón de América, había llegado en julio a préstamo y rápidamente se convirtió en una pieza central del equipo.

La operación eleva el monto inicial de 12 millones a 15 millones tras el cumplimiento de objetivos deportivos, consolidando uno de los movimientos más relevantes de la MLS.

De Paul, figura del Inter Miami en la MLS

Desde su arribo, el volante disputó 23 partidos, destacándose tanto en la Leagues Cup como en la MLS, donde fue titular en nueve de once encuentros de fase regular. De Paul dejó su sello en la final del campeonato, en la que anotó el segundo gol del triunfo por 3-1 frente a Vancouver, contribuyendo a la primera MLS en la historia del club.

Su debut se produjo ante Pumas en la Leagues Cup, torneo donde también convirtió su primer gol. Luego, acompañó un sólido desempeño en los playoffs, con victorias determinantes sobre Nashville, Cincinnati y New York City rumbo al título.

La continuidad con Messi y la planificación del Inter Miami

Con la compra ejecutada, De Paul seguirá compartiendo equipo con Lionel Messi, en un proyecto deportivo que también incluye a otros argentinos como Óscar Ustari, Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Mateo Silvetti. El club anunció además la finalización del préstamo de Marcelo Weigandt, quien deberá regresar a Boca.

En la planificación para 2026, la dirigencia continúa negociando con Luis Suárez, a la espera de definir su continuidad, y analiza el futuro de Baltasar Rodríguez y Tadeo Allende, cuyos préstamos están próximos a expirar.

La decisión del Inter Miami reafirma su política de incorporar jugadores de jerarquía internacional para competir al máximo nivel. Con De Paul asegurado, el club que preside David Beckham fortalece un proyecto ambicioso en un año clave previo al Mundial 2026 y consolida su presencia en el mercado global.