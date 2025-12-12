Santa Fe: prohíben ingresar a estadios por 2 años al agresor del árbitro en un partido juvenil

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe, aplicó una restricción nacional por 24 meses a Juan Pablo Barengo tras atacar a un árbitro en un partido juvenil.

El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió imponer una Restricción de Concurrencia Administrativa por 24 meses a Juan Pablo Barengo , señalado por agredir físicamente al árbitro José Leonardo Medina luego de un encuentro de divisiones formativas disputado entre el Centro Recreativo y Deportivo de Elisa y Independiente de La Pelada , en la provincia de Santa Fe .

La medida, formalizada mediante la Resolución 1394/2025 y publicada en el Boletín Oficial , tiene alcance nacional y se enmarca en el programa Tribuna Segura , que regula el acceso a eventos deportivos en todo el país.

Detalles del hecho y actuación judicial en Santa Fe

Según los registros incorporados al expediente, la agresión se produjo en la zona de vestuarios, donde Medina recibió puntapiés y golpes de puño tras finalizar el partido. La denuncia fue presentada el 4 de noviembre ante la policía provincial y elevada a la Unidad Fiscal de San Cristóbal, que tipificó el caso como “lesiones leves dolosas en espectáculo deportivo”.

La División de Espectáculos Deportivos de la policía santafesina aportó material fílmico que permitió respaldar la acusación y fortalecer el pedido de sanción.

Intervención de Seguridad y fundamentos de la restricción

La Coordinación de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe solicitó la aplicación de la restricción, que finalmente fue instrumentada bajo el marco del Decreto 246/2017, reglamentario de la Ley del Deporte 20.655.

La resolución lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, dejando a Barengo imposibilitado de ingresar a cualquier evento deportivo durante dos años.