Uno Santa Fe | Escenario | Gimena Accardi

Gimena Accardi reconoció haberle sido infiel a Nico Vázquez

La actriz desmintió que Andrés Gil sea el "tercero en discordia".

19 de agosto 2025 · 11:04hs
GImena Accardi reconoció su infidelidad

gentileza

GImena Accardi reconoció su infidelidad

Gimena Accardi rompió el silencio y enfrentó los rumores de haberle sido infiel a Nico Vázquez con su amigo Andrés Gil, como se dio a entender en LAM. En un extenso descargo que brindó en Olga, la actriz reconoció haber engañado a su pareja, pero desmintió que se tratase de la pareja de Cande Vetrano.

“Estoy sin dormir, estoy angustiada, estoy mal, pero también siento la necesidad de hablar y de aclarar un par de cosas que ayer se estuvieron diciendo y que me tenían en el ojo de la tormenta”, comenzó diciendo en referencia al tema que se tocó en LAM la noche anterior.

“Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie de algo que es privado y que corresponde a una pareja y que fue hablado en cuatro paredes, en la intimidad y en la privacidad y que se resolvió de esa forma. Tengo las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es, de la persona que fue, de los 18 años que me dio, y que yo le di también, que somos familia y lo vamos a seguir siendo, que nuestro vínculo de amor sigue intacto”, siguió.

Y reconoció haberle sido infiel a Vázquez: “Sí, en 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandó una cagada malísima, y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer, la mitad de las cosas, y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo, y también es lo que necesito aclarar de algún modo”.

Accardi explicó que cuando se lo confesó a quién era entonces su pareja, él la perdonó, pero que no fue suficiente para poder seguir con su relación.

“Sí, en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, que era la persona que se las tenía que explicar, del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró los ojos, me dijo ‘yo te sigo amando, esto vos no te define’. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis ya hace un año con idas y vueltas, no es el causante de esto, pero sí fue un poco el detonante o la gota que rebalsa el vaso para entre los dos formar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes”, confesó.

“Hasta ahí, me hago cargo, línchenme, mándenme a la hoguera, soy una hija de puta, me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas, ya está, fui perdonada, terminamos con un abrazo, amándonos, y nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor como la fue durante 18 años. Ahora, todo lo otro, no, y de eso sí que no me puedo hacer cargo, eso es mentira, con la persona que se me vincula y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver y necesito que eso frene. Todo lo otro me hago cargo y lastimé a una persona que amo, que es lo que más me duele, que es Nico, que es la última persona en la vida que yo quiero lastimar porque no se lo merece”, se lamentó.

Finalmente, dejó en claro que el tercero en discordia no es Andrés Gil, sino una persona totalmente ajena a los medios.

“Yo me lo banco porque me puedo hacer cargo de una infidelidad que cometí, pero no me puedo hacer cargo de la persona con la cual se dice que es. Esto es tan simple como eso, ni una relación paralela, ni hace meses que ya viene, un desliz total, una estupidez total con un random cualquiera que no pertenece al medio, que no lo van a encontrar nunca, y para mí es fin del tema, y si fuera por mí esto no se hablaría nunca más”, cerró.

Gimena Accardi Nico Vázquez
