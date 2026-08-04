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River acordó la compra del lateral santafesino Francisco Ortega

Ante la lesión de Acuña, el club de Núñez aceleró las negociaciones con Olympiacos y cerró la llegada del lateral izquierdo de 27 años surgido en Vélez

4 de agosto 2026 · 12:22hs
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El santafesino Francisco Ortega se convirtió en refuerzo de River.

El santafesino Francisco Ortega se convirtió en refuerzo de River.

River sigue activo en su movidísimo mercado de pases y en las últimas horas aceleró a fondo para cerrar la contratación de Francisco Ortega desde Olympiakos. El acuerdo ya es total y se espera que el lateral izquierdo llegue esta misma semana a la Argentina y sea inscripto en la lista de la Copa Sudamericana ante la lesión de Marcos Acuña, quien no estará en los octavos de final ante Independiente Santa Fe.

Ortega es refuerzo del Millonario

El deseo del futbolista de vestir la banda roja cruzada al pecho fue esencial para que el cuadro griego cediera en sus pretensiones y el fichaje finalmente se cerró en 5 millones de dólares. De esta forma, el ex-Vélez se convertirá en el octavo refuerzo para Eduardo Coudet, a la espera también de que se libere un cupo con una venta al extranjero, ya que la cesión de Santiago Lencina serviría para resolver la incorporación de Thiago Almada. Facundo Colidio y su negociación con Vasco da Gama podrían ser claves para la maniobra.

La idea es que Ortega se sume al Millonario para suplir al Huevo durante su recuperación por la lesión muscular sufrida ante Gimnasia en La Platay para pelearle el puesto una vez el campeón del mundo en Qatar se recupere. La necesidad de contratar a alguien en esa posición incrementó tras la decisión de que Matías Viña, actualmente a préstamo, se entrene apartado en el Predio de Cantilo. Hoy por hoy, Facundo González, zaguero zurdo reconvertido, es la única alternativa de Eduardo Coudet en esa zona.

De hecho, en la derrota frente a Rosario Central, el Chacho apeló a Lautaro Rivero como lateral y cuando debió ir a buscar el resultado hizo debutar al pibe Valentín Lucero, de características ofensivas. El santafesino de 27 años supo convertirse en una pieza clave de Olympiacos, al que llegó en 2023 y donde levantó cuatro títulos en los más de 100 partidos que jugó. Su gran rendimiento lo llevó incluso a ser citado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina aunque no llegó a debutar.

Ortega surgió de Vélez y debutó en noviembre del 2017, en una victoria por 3 a 0 ante Olimpo. En 2021 se consolidó como titular en la defensa del Fortín y al año siguiente fue una de las figuras del plantel semifinalista de la Copa Libertadores que eliminó a River en octavos de final. A mediados del 2023, pegó el salto a Europa tras 153 encuentros, tres goles y 14 asistencias y emigró a Olympiacos a cambio de cuatro millones y medio de dólares.

River Francisco Ortega Santafesino
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