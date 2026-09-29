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La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron entre $8 y $9 millones y huyeron en moto

El violento asalto ocurrió alrededor de las 20.30 en calle J. R. Viñas, entre avenida Coronel Loza y Excombatientes de Malvinas. Dos delincuentes, uno en moto y otro a pie, ambos con cascos colocados, la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron una mochila con el dinero.

Juan Trento

Por Juan Trento

29 de septiembre 2026 · 09:45hs
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El violento asalto ocurrió alrededor de las 20.30 en calle J. R. Viñas

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El violento asalto ocurrió alrededor de las 20.30 en calle J. R. Viñas, entre avenida Coronel Loza y Excombatientes de Malvinas.

Este lunes, alrededor de las 20.30, en calle J. R. Viñas, entre avenida Coronel Loza y calle Excombatientes de Malvinas, en el barrio Yapeyú, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe, una comerciante de 53 años fue víctima de un violento asalto.

La mujer, propietaria del Shopping del Mueble, había salido del local comercial con una mochila en la que llevaba una suma estimada de entre 8 y 9 millones de pesos en efectivo.

Cuando se encontraba en la vía pública, fue abordada por dos delincuentes que llevaban cascos colocados. Uno de ellos se desplazaba en una motocicleta, mientras que el otro caminaba. Según el relato de la víctima, uno de los asaltantes la apuntó con un arma de fuego y efectuó tres disparos al aire con el objetivo de amedrentarla.

Luego, los delincuentes le sustrajeron la mochila con el dinero y escaparon por calle J. R. Viñas hacia el sur. La víctima denunció inmediatamente el violento asalto a los operadores de la Central de Emergencias 911.

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Investigación policial

Minutos después del aviso, arribaron al lugar oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC), quienes entrevistaron a la víctima y relevaron las primeras circunstancias del hecho.

Posteriormente llegaron efectivos de la Comisaría 7ª, que solicitaron la intervención de los agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los peritos arribaron antes de las 21 y realizaron los correspondientes peritajes criminalísticos en el lugar donde ocurrió el asalto.

En paralelo, otros efectivos de Orden Público y Cuerpos recorrieron el sector para relevar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y entrevistaron a vecinos de la zona con el objetivo de encontrar testigos que pudieran aportar información sobre el robo.

La investigación quedó en manos de la PDI

Los agentes actuantes informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó lo sucedido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ignacio Lascurain.

Antes de las 22, el fiscal ordenó que las actuaciones fueran remitidas a la Policía de Investigaciones (PDI) para profundizar la investigación.

En las primeras actuaciones, la atribución delictiva corresponde al delito de robo calificado por el uso de arma de fuego.

La Fiscalía ordenó identificar a posibles testigos que puedan aportar información sobre el violento asalto y avanzar con el relevamiento de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

El objetivo es determinar si existen imágenes que permitan reconstruir los momentos previos al asalto, la ejecución del robo y la posterior fuga de los delincuentes con el dinero sustraído.

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