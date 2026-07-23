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Tras los Juegos Suramericanos, buscan que el equipamiento quede para los clubes e instituciones santafesinas

El cuerpo legislativo aprobó un proyecto para que, una vez finalizada la competencia de septiembre, los bienes muebles y deportivos utilizados durante el evento sean cedidos a la Municipalidad y distribuidos entre entidades deportivas, culturales y organizaciones de bien público.

23 de julio 2026 · 17:03hs
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Juegos Suramericanos: la competencia se realizará en Santa Fe

  • Juegos Suramericanos: la competencia se realizará en Santa Fe, Rosario y Rafaela del 12 al 26 de septiembre de 2026.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo que gestione ante el Comité Organizador Local de los XIII Juegos Suramericanos la cesión de los bienes muebles y del equipamiento deportivo utilizado durante la competencia, con el objetivo de que permanezcan en la ciudad una vez concluido el evento.

La iniciativa, impulsada por el concejal Julián Martínez, propone que esos recursos pasen a la órbita de la Municipalidad para ser destinados al fortalecimiento de clubes, instituciones deportivas, entidades culturales y organizaciones de bien público, promoviendo el acceso a la práctica deportiva y el desarrollo de distintas disciplinas.

Un legado que trascienda la competencia

Martínez sostuvo que los Juegos Suramericanos dejarán un impacto que va más allá de las obras de infraestructura previstas para la ciudad.

"Los Juegos van a dejar un legado no sólo en infraestructura, a partir de las obras deportivas y de urbanización que se están construyendo, sino también en lo vinculado a instrumentos que los deportistas suelen usar para practicar sus respectivas disciplinas, desde equipamiento tecnológico hasta redes, pelotas, conos y elementos de atletismo", explicó.

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En ese sentido, consideró que el material deportivo utilizado durante la competencia puede convertirse en una herramienta para potenciar el trabajo cotidiano de las instituciones locales.

"Es una buena posibilidad que esos elementos que se usarán en la competencia después puedan ser destinados a instituciones de la ciudad. Sabemos de la importancia de un evento de esta escala, donde esperamos turistas y deportistas de alto nivel de distintos países de Sudamérica, y creemos que se trata también de una oportunidad para reivindicar a los clubes que tanto aportan al deporte argentino", afirmó.

El edil también destacó el valor simbólico del evento para la ciudad y el país.

"En estos días nuestro país está sufriendo una campaña de desprestigio en redes sociales. Los santafesinos tenemos una historia de cordialidad y los Odesur son una oportunidad de reivindicar esa tradición", concluyó.

Santa Fe, sede de los Juegos Suramericanos

La capital provincial será una de las tres sedes santafesinas de los XIII Juegos Suramericanos, junto con Rosario y Rafaela. La competencia se desarrollará entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026.

El certamen, considerado el principal evento multideportivo de América del Sur, reunirá a delegaciones de 15 países, con más de 4.000 atletas compitiendo en 43 disciplinas deportivas.

Además del movimiento turístico y económico que generará la competencia, el Concejo busca que parte del legado material del evento permanezca en la ciudad y pueda beneficiar, una vez finalizados los Juegos, a las instituciones que diariamente impulsan el deporte y la integración social en Santa Fe.

Juegos Suramericanos Concejo Santa Fe competencia
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