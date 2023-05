La picante e inesperada discusión entre Mauro Icardi y Moria Casán

Acto seguido, le pidió que no hable pavadas gratuitas por dos minutos de fama. Ante esto, la estrella del mundo del espectáculo nacional contraatacó sin filtros: “Hello, sigo pensando lo mismo. Tengo el ojo de otra generación, ojo de loca nunca se equivoca. Además, baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China Gate. ¿Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio? Y esto me da una prueba de que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó. Game over y el agujero asiático con cannabis los mareó. El decorado botinero se calla”.

Luego de que el mensaje de la actriz, conductora y ex vedete se viralizara, Icardi lanzó un extenso comunicado en sus redes sociales. La acusó de drogadicta y se burló del día que estuvo detenida en Paraguay.

“Querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote «diva», pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás. La vamos a hacer corta: lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas. Te aclaro que no soy un sometido ni un cholulo camuflado de superado porque hice y deshice en mi vida lo que quise, cagándome en todo y en todos siempre. Te lo puede contar WN que me conoce. Me queda mejor el adjetivo de arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico, sobre todo con la gente que no conozco”, disparó.

respuesta icardi a Moria.jpg El posteo de Mauro Icardi captura

Además, el futbolista del Galatasaray turco decidió fulminarla con frases hirientes. “No hablemos de cannabis que todos sabemos que sos más de la «blanquita». Y menos de agujeros, que el único que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”, cerró en referencia a la cárcel.

Los usuarios de redes sociales están esperando que "la lengua karateca" responda al marido de Wanda. Y la One adelantó en una respuesta a un seguidor que pronto se viene la contestación: "A penas tenga un minuto atiendo a este desbatecido neuronal", remarcó.

Al parecer, las palabras de Mauro no cayeron muy bien en la conductora y empresaria argentina porque en un intento por desligarse de las fuertes internas entre ambos, Wanda Nara decidió dejar de seguir a su esposo en la famosa red social Instagram, aunque él no le dio el “unfollow” de vuelta.