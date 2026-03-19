Unión extendió el contrato con Emilio Giaccone

A través de sus redes sociales, Unión anunció la extensión del vínculo con el mediocampista Emilio Giaccone

Emilio Giaccione extendió su vínculo con Unión hasta diciembre del 2028.

La dirigencia de Unión continúa con la política de blindar a sus jóvenes valores , sabiendo que son la principal fuente a la hora de generar recursos económicos.

En los últimos años, Unión transfirió muchos jugadores surgidos de las inferiores y por ello, la comisión directiva que encabeza el presidente Luis Spahn anunció en las últimas horas la extensión del vínculo con Emilio Giaccone.

Giaccone extendió su vínculo con Unión

En marzo del 2025, el volante central había firmado su primer contrato profesional hasta diciembre del 2026, pero este miércoles extendió el vínculo.

Acompañado por el director deportivo Santiago Zurbriggen, el futbolista de 21 años, firmó la extensión del vínculo, hasta diciembre del 2028.

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El debut de Giaccone con la camiseta rojiblanca se dio el 15 de diciembre del 2024, en el empate como visitante ante Defensa y Justicia. El DT de Unión era Cristian González y ese día ingresó a los 43' del segundo tiempo.

Mientras que su segundo partido en Unión fue por la 7ª fecha del actual Torneo Apertura en la victoria del Tate por 3-1 ante Sarmiento. Ese día ingresó a los 18' de la etapa complementaria en lugar de Rafael Profini.