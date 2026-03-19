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Semana Santa en Santa Fe: venderán pescado de río a precios accesibles y con stock limitado

La Asociación Civil de Pescadores realizará dos ferias en J. J. Paso y Francia con precios populares, variedad de pescado de río y stock limitado. Garantizan valores sin aumentos durante todas las jornadas

19 de marzo 2026 · 11:00hs
Semana Santa en Santa Fe: venderán pescado de río a precios accesibles y con stock limitado

José Busiemi

Con la llegada de Semana Santa, una de las tradiciones más arraigadas en la mesa de los santafesinos vuelve a cobrar protagonismo: el consumo de pescado de río. En este marco, la Asociación Civil de Pescadores anunció una nueva edición de sus ya clásicas ferias de venta a precios populares, que se realizarán en dos tandas en la ciudad.

Según explicó Jesús Pérez, titular de la entidad, en una entrevista con Telefé Santa Fe, las jornadas se llevarán a cabo en la intersección de J. J. Paso y Francia en dos etapas:

  • Primera feria: viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo
  • Segunda y última feria: miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de abril (coincidiendo con Semana Santa)
  • Horario: de 8 a 12.

Amplia variedad de pescado de río

Pérez destacó que este año habrá una importante oferta de productos: “Tenemos mucha variedad: molido, patí en posta, entero, surubí, raya, boga. Se ha conseguido buen stock y estamos trabajando para garantizar la feria”, aseguró.

Además, remarcó un punto clave para los consumidores: los precios no se modificarán. “Una vez que publicamos los precios, no los cambiamos, aunque aumente el pescado. Garantizamos el stock y el precio”, subrayó.

Desde la organización indicaron que se contará con un stock aproximado de 7.000 kilos, por lo que recomiendan asistir con anticipación. También destacaron que habrá descuentos por cantidad, algo pensado especialmente para quienes emprenden con la venta de comidas como empanadas de pescado.

En base a experiencias anteriores, Pérez señaló que los productos más elegidos por los santafesinos son: Patí en posta y pescado molido. También mencionó que la boga es muy demandada, aunque suele escasear, pero este año lograron conseguir una buena cantidad.

Lista de precios

Precios por mayor

  • Patí: $6.000

  • Molido: $6.000

  • Raya: $12.000

  • Surubí con cabeza: $10.000

  • Bagre: $7.000

Precios por menor

  • Patí: $7.500 por kg / 3 kg $20.000

  • Molido: $8.000 por kg / 3 kg $20.000 / 10 kg $60.000

  • Raya: $14.000 por kg / 3 kg $38.000

  • Surubí: $14.000 por kg / 3 kg $38.000

  • Bagre: $9.000 por kg / 3 kg $25.000

  • Boga: $12.000 por kg

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