Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Tanto Marcos Díaz como Tomás Gimnénez no estuvieron a la altura de las circunstancias. Ninguno de los arqueros de Colón brindó garantías

Colón está entre los cinco equipos de la Primera Nacional que más goles recibió. En 28 partidos, al equipo sabalero le marcaron 34 goles. Y en apenas siete encuentros pudo mantener la valla invicta.

Y si bien esa estadística tiene varios aspectos para analizar y distintos responsables, la primera conclusión indica que ninguno de los dos arqueros brindó garantías.

Tanto Marcos Díaz como Tomás Giménez evidenciaron un nivel muy bajo. Lo de Díaz fue más notorio por los groseros errores que cometió. Pero Giménez tampoco estuvo a la altura de las circunstancias.

Incluso, los números de Giménez son peores que los de Díaz. Pero más allá de las estadísticas, a lo largo de la competencia, Colón no tuvo un arquero que ganara partidos, ni que lo salvara de las derrotas.

LEER MÁS: Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

La sensación que todos tienen es que cuando la pelota del rival va directo al arco de Colón termina en gol. Y se sabe que un equipo que no tenga un arquero confiable, es difícil que termine siendo competitivo o que pelee por cosas importantes.

La realidad indica que Colón perdió muchos puntos por el mal rendimiento de sus arqueros. Y a seis fechas del final y con nada por jugar, habría que preguntarse si Ezequiel Medrán no tendría que darle la chance a Tomás Paredes.

Con Marcos Díaz marginado y sabiendo lo que puede dar Tomás Giménez, quizás sería una buena oportunidad para darle continuidad a Paredes, quien apenas atajó un partido.

LEER MÁS: El dato alarmante que Colón evidencia en los segundos tiempos

De los 34 goles que le convirtieron a Colón, 18 los sufrió Giménez en 11 partidos, 14 Díaz en 16 cotejos y 2 Paredes en un solo encuentro.

En el empate ante Chacarita, Giménez quedó muy expuesto, por ser el gran responsable en el gol anotado por Víctor Figueroa de tiro libre.

Por lo cual, el cambio de arquero que en su momento implementó Martín Minella no fue solución. Y a esta altura, el arco de Colón es una moneda al aire, ya que nadie logró consolidarse.