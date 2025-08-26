Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: "Los verdaderos estafadores estaban del otro lado"

Referentes santafesinos denuncian un plan de recortes que dejó a miles sin cobertura mientras se investigan escuchas que comprometen a funcionarios nacionales

26 de agosto 2025 · 12:11hs
Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: Los verdaderos estafadores estaban del otro lado

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: Los verdaderos estafadores estaban del otro lado

La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la ley de emergencia en discapacidad abrió un nuevo capítulo de debate en el Congreso. El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, busca garantizar la continuidad de prestaciones y servicios esenciales para personas con discapacidad en todo el país, frente a los fuertes recortes que se vienen aplicando en los últimos meses.

Sin embargo, el clima político se vio sacudido por la difusión de escuchas que comprometen a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y hombre cercano al presidente de la Nación, y a la hermana del mandatario, Karina Milei, en presuntas maniobras irregulares vinculadas a la administración de fondos millonarios destinados a este sector.

“El golpe más duro”

En diálogo con el programa Mañana UNO por UNO 106.3, Gabriela Bruno, militante santafesina y exfuncionaria vinculada a políticas de discapacidad, expresó la profunda indignación de las entidades y familias afectadas: “Estamos con mucha bronca por todo esto que se descubrió. Mientras se acusaba a personas con discapacidad de recibir beneficios indebidos, resulta que los verdaderos estafadores estaban del otro lado. Es necesario que se investigue y que se haga justicia”.

Bruno recordó que el ajuste en las pensiones nacionales y la exigencia de revalidar certificados dejaron a miles de personas sin cobertura: “Hubo auditorías mal planteadas, obligando a viajar cientos de kilómetros para renovar trámites, mandando cartas documento a domicilios inexistentes o dando plazos imposibles de cumplir. Todo formaba parte de una estrategia para dar de baja pensiones”.

gabriela bruno.jpg
Gabriela Bruno. Militante santafesina y exfuncionaria vinculada a políticas de discapacidad.

Gabriela Bruno. Militante santafesina y exfuncionaria vinculada a políticas de discapacidad.

Una “caja” millonaria bajo sospecha

Según la referente, la Agencia Nacional de Discapacidad administra un presupuesto clave para garantizar derechos básicos: desde el acceso a centros de día y terapias, hasta transportes, medicamentos, ortopedia y apoyos educativos.

“Es una caja muy grande porque se trata de recursos necesarios para sostener la vida cotidiana de miles de personas. Y justamente fueron sobre esa caja, sin importarles que la gente volviera al encierro o quedara desamparada”, afirmó Bruno.

Consultada sobre la situación en la provincia, Bruno destacó que Santa Fe cuenta con políticas públicas más consolidadas en discapacidad, lo que permite contener, en parte, los efectos de los recortes nacionales.

“Acá existe un sistema único de prestaciones básicas que brinda cobertura a quienes no tienen recursos. Pero lo que corresponde es que todos cobren la pensión nacional y las prestaciones por ley. Las provincias pueden acompañar, pero no reemplazar esa obligación”, explicó.

Expectativa por el Senado

Tras la media sanción en Diputados, las organizaciones intensifican su presión sobre los senadores nacionales para que aprueben la ley. “La emergencia en discapacidad viene a resguardar derechos que ya existen. Queremos que se garantice hasta 2027 porque los recortes golpearon tanto a las familias como a los profesionales. Vamos a seguir movilizados y exigiendo justicia”, cerró Bruno.

La entrevista completa:

GABRIELA BRUNO

Santa Fe Agencia discapacidad
Noticias relacionadas
Tras ráfagas de más de 40 km/h, anticipan para Santa Fe un descenso de temperaturas

Tras ráfagas de más de 40 km/h, anticipan para Santa Fe un descenso de temperaturas

Santa Fe bajo alerta amarillo por viento: ráfagas superiores a 40 km/h y un fin de semana de bajas temperaturas

Santa Fe bajo alerta amarillo por viento: las ráfagas superaron los 40 km/h y llega un fin de semana de bajas temperaturas

no hay un plan de seguridad: fuerte cruce en el concejo por los ultimos homicidios y delitos en santa fe

"No hay un plan de seguridad": fuerte cruce en el Concejo por los últimos homicidios y delitos en Santa Fe

El organizador Leónidas Bonaveri brindó detalles del evento deportivo que será el sábado 13 de septiembre en la Costanera santafesina.

Se lanzó el segundo encuentro internacional Pescando en Santa Fe

Lo último

El santafesino Juan Fernández hizo historia con Argentina en Nicaragua

El santafesino Juan Fernández hizo historia con Argentina en Nicaragua

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Último Momento
El santafesino Juan Fernández hizo historia con Argentina en Nicaragua

El santafesino Juan Fernández hizo historia con Argentina en Nicaragua

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: Los verdaderos estafadores estaban del otro lado

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: "Los verdaderos estafadores estaban del otro lado"

Ovación
El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná