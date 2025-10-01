El joven baterista uruguayo Mateo Ottonello presenta un proyecto en el que confluyen el pulso del candombe, la libertad de la improvisación jazzística y la fuerza sonora de los sintetizadores ochenteros. Para esta ocasión se suma el reconocido Javier Malosetti en bajo y Augusto Durañona en teclados, formando un trío de gran potencia creativa. Llegan a Santa Fe el viernes 24 de octubre desde las 21 a HUB.
Mateo Ottonello trío, con Javier Malosetti y Augusto Durañona, llega a HUB proponiendo un auténtico viaje sonoro
Mateo Ottonello Trío se presentará en HUB el viernes 24 de octubre a las 21. Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).
La propuesta invita al público a transitar un viaje sonoro que va desde paisajes minimalistas e inhóspitos hasta verdaderos tsunamis de texturas y energía. Con identidad propia, este ensamble combina tradición y modernidad en un lenguaje vibrante que redefine los límites entre el jazz, la música popular y la electrónica.
Puntos de venta:
HUB | 25 de Mayo 3428
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161