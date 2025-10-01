Mateo Ottonello trío, con Javier Malosetti y Augusto Durañona, llega a HUB proponiendo un auténtico viaje sonoro

Mateo Ottonello Trío se presentará en HUB el viernes 24 de octubre a las 21. Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

El joven baterista uruguayo Mateo Ottonello presenta un proyecto en el que confluyen el pulso del candombe, la libertad de la improvisación jazzística y la fuerza sonora de los sintetizadores ochenteros. Para esta ocasión se suma el reconocido Javier Malosetti en bajo y Augusto Durañona en teclados, formando un trío de gran potencia creativa. Llegan a Santa Fe el viernes 24 de octubre desde las 21 a HUB.