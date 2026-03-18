Unión rescata un empate agónico en reserva: Tomás Fagioli marca sobre el final

El equipo de reserva de Unión logró rescatar un empate frente a Racing en el Predio Tita Mattiussi, con un gol de Tomás Fagioli en los instantes finales del partido. Este tanto, que significó el segundo del defensor en 2026. Llega luego del marcado ante Sarmiento de Junín el 15 de abril . Además, Fagioli rubricó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2027, consolidando su proyección dentro del club y dejando en claro que es uno de los juveniles con mayor potencial en la cantera tatengue, mientras la primera continúa bajo la conducción de Leo Madelón.

El tanto de Fagioli no solo permitió sumar un punto frente a un rival de peso en la estructura de reservas, sino que también refleja la capacidad de reacción y desarrollo de los juveniles del club . Unión demuestra así que mantiene un semillero sólido, con jugadores que aprovechan la oportunidad de mostrar talento, ritmo competitivo y contundencia en los momentos clave del partido, fortaleciendo la base que alimenta a la primera división dirigida por Madelón.

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Tomás Fagioli: futuro y proyección

Más allá del empate, la jornada significó un hito para Fagioli, quien afianza su crecimiento profesional y su confianza dentro del plantel de reserva, y proyecta un futuro cercano en la primera. Su renovación hasta 2027 asegura la continuidad de uno de los talentos más prometedores de la cantera tatengue, mientras el club busca mantener su línea de desarrollo y competitividad. Los juveniles continúan demostrando nivel sólido, orden táctico y capacidad de definición en los momentos decisivos, señales de un trabajo formativo que apunta a reforzar la estructura de Unión en la temporada 2026.