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"Sin industria no hay Nación": fuerte rechazo de empresarios santafesinos por los "agravios reiterados" del Gobierno nacional

reDesde la Fisfe cuestionó los dichos del Ejecutivo y advirtió sobre el impacto de las políticas económicas. Denuncian cierre de empresas, pérdida de empleo y ausencia de una estrategia productiva.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de marzo 2026 · 17:54hs
Sin industriales no hay Nación: fuerte rechazo de industriales santafesinos por los agravios reiterados del Gobierno nacional

Sin industriales no hay Nación: fuerte rechazo de industriales santafesinos por los "agravios reiterados" del Gobierno nacional"

En un duro pronunciamiento, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) expresó su preocupación por los “agravios reiterados” del Gobierno nacional hacia el sector industrial y lanzó una advertencia con tono político y económico: “sin industriales no hay Nación”.

A través de un comunicado oficial, el Consejo Directivo de la entidad cuestionó el discurso del Ejecutivo y lo vinculó directamente con el rumbo de las políticas públicas.

“Desconocer el valor del desarrollo industrial argentino resulta preocupante”, señalaron, al tiempo que advirtieron que no se trata solo de palabras, sino de medidas concretas que impactan sobre la actividad.

En ese sentido, desde la entidad pusieron cifras a la crisis: desde diciembre de 2023 cerraron más de 310 establecimientos industriales en Santa Fe y se perdieron más de 8.200 puestos de trabajo. Para Fisfe, estos números son consecuencia directa de decisiones económicas que “afectan día a día a la industria nacional”.

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El documento también hace foco en el rol histórico del sector productivo. “Los industriales santafesinos tienen una impronta generacional”, remarcaron, en referencia a los orígenes inmigrantes que dieron forma al entramado productivo de la provincia y del país. En esa línea, defendieron el aporte de la industria como pilar del desarrollo económico y social.

"Visión distorsionada de la realidad"

Además, la entidad cuestionó lo que definió como una “visión distorsionada de la realidad” por parte del Gobierno nacional, al considerar que se ignora tanto el pasado como el presente del sector, comprometiendo su futuro. “Se refleja en la ausencia total de políticas industriales”, advirtieron.

El planteo también incluyó una crítica al modelo económico vigente. Según Fisfe, se priorizan sectores extractivos y actividades financieras especulativas, que si bien tienen su importancia, resultan insuficientes para garantizar un desarrollo inclusivo.

En el cierre del comunicado, el tono se endurece: “No se puede gobernar con discursos agraviantes que desconocen el rol del industrial”, señalaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de una estrategia que contemple al sector como actor central.

Así, desde la industria santafesina volvieron a encender una señal de alerta, en medio de un contexto económico complejo y con un mensaje claro hacia el poder ejecutivo nacional.

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