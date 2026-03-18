Fuerte impacto en Unión: Del Blanco en el radar, pero Scaloni no lo convocó para Guatemala

Mateo Del Blanco atraviesa un gran presente en Unión, no figuró en la lista de Lionel Scaloni para el amistoso frente a Guatemala en La Bombonera.

Mateo Del Blanco sigue mostrando un nivel destacado en Unión , consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del plantel. Su crecimiento, iniciado en inferiores no como defensor sino como volante izquierdo. Con dos tantos y una asistencia en lo que va del Apertura, Del Blanco se consolidó como titular en el equipo y protagonista del Torneo.

Durante los últimos días, había surgido con fuerza el rumor de que Del Blanco estaba en la órbita de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA , en la que Argentina enfrentará a Guatemala en La Bombonera. La versión indicaba que algunos futbolistas del torneo local serían observados, y el lateral de Unión aparecía como alternativa en un sector donde Scaloni busca recambio detrás de Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Sin embargo, la lista oficial de convocados ya fue publicada y Del Blanco finalmente no figura entre los seleccionados , disipando la expectativa momentánea, aunque su nombre sigue generando comentarios por su actualidad en Santa Fe.

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Lateral izquierdo: regresos y sorpresas

En el listado oficial de Scaloni, Marcos Acuña regresa tras no haber sido convocado para el amistoso anterior frente a Angola, mientras que Valentín Barco, joven promesa, continúa afianzándose en el proceso. Una de las grandes sorpresas fue la inclusión de Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing, quien se ganó un lugar en la consideración del entrenador. La decisión confirma que, si bien Del Blanco atraviesa un gran momento en Unión, la experiencia y el seguimiento europeo siguen marcando la preferencia del cuerpo técnico para la recta final de la preparación mundialista.

Unión y el presente del jugador

Mientras tanto, en Santa Fe, Del Blanco sigue consolidándose en el equipo. Su rendimiento no solo fortalece al club en la cancha, sino que también mantiene su cotización y proyección de cara a futuros mercados de pases. Aunque la convocatoria albiceleste no se concretó, su presente confirma que ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad dentro de Unión, aportando despliegue ofensivo y madurez futbolística.