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Detuvieron a un ladrón que robó herramientas de un camión de la EPE: un operario herido y daños a móviles policiales

Sucedió al mediodía, cuando operarios de la EPE realizaban tareas de mantenimiento en barrio Villa del Parque. Un delincuente robó una herramienta del camión. Policías de la Comisaría 6°, Infantería, BOU y Comando Radioeléctrico apresaron a un hombre de 33 años y recuperaron el elemento sustraído.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de marzo 2026 · 17:36hs
Detuvieron a un ladrón que robó herramientas de un camión de la EPE: un operario herido y daños a móviles policiales

Detuvieron a un ladrón que robó herramientas de un camión de la EPE: un operario herido y daños a móviles policiales

Este miércoles por la mañana, mientras operarios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) realizaban tareas sobre un poste de alumbrado público en calle Centenera y su intersección con Justicia, en barrio Villa del Parque, un delincuente robó una pala desde uno de los camiones.

La sustracción fue advertida por un vecino, que, indignado por la situación, dio aviso a la central de emergencias 911. Minutos después, arribaron al lugar efectivos policiales de Orden Público y de Cuerpos, quienes aprehendieron al sospechoso y recuperaron la herramienta robada.

Daños y un operario herido

Sin embargo, la situación no terminó allí. Otros delincuentes, presuntos cómplices del aprehendido, comenzaron a arrojar piedras contra el camión de la EPE y también contra los patrulleros policiales, provocando daños en la carrocería de los vehículos.

Durante el ataque, uno de los operarios resultó lesionado tras recibir el impacto de una piedra en la parte baja de la espalda. El trabajador fue asistido y trasladado a un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe, donde recibió atención médica.

Con la herramienta recuperada y el detenido, los uniformados trasladaron el procedimiento a la Estación Policial Centro (EPC), con sede en la Comisaría 3°, ubicada en la esquina de Lavalle y Balcarce.

Imputación y medidas judiciales

El aprehendido, identificado como H. H. F., de 33 años, quedó a disposición de la Justicia. La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial dispuso que el detenido permanezca privado de su libertad, sea correctamente identificado y se le forme causa como presunto autor de los delitos de hurto, daños y resistencia a la autoridad.

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