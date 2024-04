Mirtha Legrand contra el Gobierno por la libertad de expresión: "No tengamos miedo de opinar"

Semanas atrás, la conductora fue tema de conversación luego de que el presidente avalara, con un reposteo en X (ex Twitter), un mensaje que la intimaba a comprar el reconocido cine Gaumont.

Represalias

"Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No estoy en contra del Gobierno. No quiero estar en contra del Gobierno porque toma represalias y es muy desagradable. Después de que lo dije, pensé: «Es terrible, uno tiene que tener la libertad absoluta de decir lo que se le ocurra»”.

No obstante, dijo que en las dos oportunidades en las que Milei pasó por su programa "fue muy amable".

Sobre la crisis económica, la Chiqui remarcó: "La gente no puede vivir, no le alcanza la plata. Los costos son increíbles. Es terrible. La comida, la alimentación, la luz, el gas, el agua. Pero ¿qué nos llevó a esto? ¿Quién? ¿Quién ha sido el loco? ¿Cuál ha sido la locura que nos ha llevado a esto?", se preguntó.

En otro momento de la conversación, Legrand reflexionó: "Ayer lo que vi en la 9 de Julio es terrible. Muy preocupante. No tengamos miedo de opinar, chicos. Hay que tener libertad para opinar. No tengamos miedo. Si vos sos de izquierda yo te respeto. Respetame vos también".