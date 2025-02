Morena Rial escribió una carta desde prisión: "Me siento víctima de esta situación por toda la gente que me rodea"

"Hola a todos. Hablo desde la comisaria. Soy Morena Rial, desmiento totalmente la carta que se mostró, la que escribí se perdió. Sé que se especula mucho sobre mi situación, no quiero victimizarme ni mucho menos, pero me siento víctima de esta situación por toda la gente que me rodea ”, escribió la hija de Jorge Rial.

“No hablo de mi amigo y compadre Alan Cañete, no culpo en esta situación, ya que siempre actuamos de ambos lados de buena fe porque somos familia”, continúa.

“Confío en Dios que todo se va a aclarar, salir y reorganizar mi vida, estudiar y recuperar a mis dos hijos porque es lo que más me importa en la vida. La condena social es altísima y más que nadie la estoy padeciendo. Gracias a los que me apoyan y, a los que no, todo me construye", concluyó firmando la carta con su icónica frase “que lo demuestre”.