La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 6 de noviembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 6 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
• 8 a 10:
- Antonia Godoy, Dorrego, Pasaje Judiciales y Pasaje Pizorno
Reemplazo de postes
- bulevar Gálvez, Belgrano, Marcial Candioti y Chacabuco
Retiro de línea
• 8 a 12: avenida Blas Parera, Grandoli, La Pampa y J.R. Méndez
Maniobras de reconfiguración
• 8:30 a 12:30: Urquiza, 9 de Julio, Risso y Regimiento 12 de Infantería
Reemplazo de postes
• 9 a 12: Quiroga, Aguayo, Crespo y Alsina
Reemplazo de Transformador
• 9 a 13:
- Alsina, De La Salle, Iturraspe y Arzeno
Reemplazo de Conductores
- Doldán, Chaco, Rosatti y Reinares
Mantenimiento
• 10:30 a 12:30:
- RN 168, Soria, Anichini y De La Salle
Reemplazo de postes
- avenida 7 Jefes, Chacabuco, Vélez Sarsfield y Juan del Campillo
Retiro de línea
• 12:30 a 15:30: avenida Blas Parera, San Juan, Alberti y Lavaisee
Solicitado por terceros
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso