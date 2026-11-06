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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 6 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

6 de noviembre 2026 · 05:47hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 6 de noviembre en SANTA FE

• 8 a 10:

- Antonia Godoy, Dorrego, Pasaje Judiciales y Pasaje Pizorno

Reemplazo de postes

- bulevar Gálvez, Belgrano, Marcial Candioti y Chacabuco

Retiro de línea

• 8 a 12: avenida Blas Parera, Grandoli, La Pampa y J.R. Méndez

Maniobras de reconfiguración

• 8:30 a 12:30: Urquiza, 9 de Julio, Risso y Regimiento 12 de Infantería

Reemplazo de postes

• 9 a 12: Quiroga, Aguayo, Crespo y Alsina

Reemplazo de Transformador

• 9 a 13:

- Alsina, De La Salle, Iturraspe y Arzeno

Reemplazo de Conductores

- Doldán, Chaco, Rosatti y Reinares

Mantenimiento

• 10:30 a 12:30:

- RN 168, Soria, Anichini y De La Salle

Reemplazo de postes

- avenida 7 Jefes, Chacabuco, Vélez Sarsfield y Juan del Campillo

Retiro de línea

• 12:30 a 15:30: avenida Blas Parera, San Juan, Alberti y Lavaisee

Solicitado por terceros

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE viernes Santa Fe
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