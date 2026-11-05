Las chicas de Unión perdieron con Talleres y extendieron la malaria a 10 sin ganar

Unión perdió en casa con Talleres 3-2 por la fecha 12 de la Primera División femenina y no sale del descenso

La racha negativa de Unión en el fútbol femenino sigue creciendo y no encuentra un punto de quiebre. Este jueves por la tarde, las Tatengas volvieron a tropezar en casa con el revés 3-2 frente a Talleres , por la fecha 12 de la Zona A de la Primera División de AFA , y acumularon su décimo encuentro sin victorias.

El resultado volvió a dejar en evidencia las dificultades que atraviesa el equipo santafesino para sostener una campaña regular. Pese a jugar en condición de local, no pudo quedarse con nada ante el conjunto cordobés y prolongó una sequía que empieza a pesar cada vez más. Los goles de la Rojiblancas fueron de Martina Pinto y Micaela López.

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El presente contrasta con el arranque del semestre, cuando Unión consiguió sus únicas dos victorias en el campeonato. Desde entonces, no lograron volver a sumar de a tres y quedaron atrapadas en una dinámica de resultados adversos y empates.

Con esta nueva derrota, el conjunto santafesino permanece con 10 puntos, producto de dos triunfos, cuatro igualdades y seis caídas en 12 presentaciones. Una estadística que refleja un recorrido muy por debajo de las expectativas y que obliga a buscar respuestas para intentar cerrar el torneo de otra manera.

Formaciones de Unión y Talleres

Unión: Fabiana Díaz, Caren López, Milagros Guardia, Victoria Muñoz, Ionara Vilte, Martina Pinto, Micaela López, Marilin Coronel, Emilse Albornos, Jazmín Lencina y Camila Acevedo. DT: Paulo Poccia.

Talleres: Agustina Ruffino; Ahelín Piña, Agustina Aguilera, Stephanie Tregartten, Eliana Stábile; Agustina Vargas, Melani Morán, Romina Núñez; Yamila Rodríguez, Juana Fonseca y Catalina Primo. DT: Leandro Iglesias.