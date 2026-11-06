Sin orden judicial ni sospecha: la Policía podrá exigir el IMEI de los celulares en Santa Fe

El Senado provincial convirtió en ley un proyecto que amplía las atribuciones de la Policía. La medida apunta a controlar la trazabilidad y el origen legal de los dispositivos móviles

El Senado de Santa Fe sancionó la ley que habilita a la Policía provincial a exigir el código IMEI de los teléfonos celulares durante controles de rutina en la vía pública, sin necesidad de que exista una sospecha previa, una orden judicial o una investigación en curso.

Con el objetivo de controlar la trazabilidad y el origen legal de los teléfonos celulares y otros equipos similares, la Legislatura provincial amplió por ley las facultades de la Policía de Santa Fe.

A partir de esta normativa, los efectivos podrán exigir a cualquier ciudadano, por ejemplo, durante operativos de control en la calle, que exhiba el IMEI de su teléfono celular, sin tener que justificar el requerimiento ni contar con una orden judicial o una investigación previa. El poseedor del dispositivo deberá permitir el acceso y mostrar el código solicitado.

Cómo averiguar el IMEI del celular. gentileza

El IMEI (Identificador Internacional de Equipo Móvil) es un código único de 15 dígitos que identifica a cada teléfono celular. Para conocerlo, se debe marcar \*#06# en el teclado de llamadas del dispositivo, como si se tratara de una comunicación telefónica común. También suele estar impreso en la caja original del equipo.

La sanción de la norma contó con el respaldo de todos los bloques políticos del Senado santafesino. De esta manera, la Policía quedó facultada para solicitar el IMEI de cualquier teléfono celular durante controles en la vía pública, sin que sea necesaria una sospecha previa.

Sin embargo, el recorrido legislativo del proyecto tuvo diferencias políticas. En septiembre, cuando se aprobó por primera vez el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, el peronismo en el Senado había manifestado su oposición a la iniciativa vinculada con los celulares.

Los legisladores del espacio encabezado por el senador Rubén Pirola habían votado a favor del tratamiento sobre tablas, pero posteriormente rechazaron el texto. Según plantearon, habían tenido escaso margen para realizar aportes debido a la rapidez con la que el oficialismo impulsó el tratamiento del proyecto.