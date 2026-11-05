Gimnasia extendió su buen momento y le ganó a Belgrano en La Plata El Lobo superó 2-1 al Pirata este jueves en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 16 del Torneo Clausura. Ambos equipos se encuentran clasificados a los playoffs 5 de noviembre 2026 · 22:15hs

Gimnasia venció a Belgrano 2-1.

Gimnasia le ganó 2-1 a Belgrano este jueves en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 16 del Torneo Clausura. Lucas Janson, de cabeza, adelantó al local en el inicio del encuentro y Agustín Auzmendi (revisión del VAR mediante) extendió la ventaja a los 27 minutos. Alcides Benítez descontó para la visita sobre el final de la primera etapa.

El Lobo extendió su gran presente El Lobo sumó su cuarta victoria consecutiva y terminó en la tercera posición en la Zona B con 31 puntos y jugará como local en los octavos de final del campeonato con rival aún a confirmar. Además, aseguró su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, ya que quedó cuarto en la tabla anual con 57 unidades.

Por su parte, el Pirata, ya clasificado a los playoffs, se ubica quinto con 23 puntos, aunque, dependiendo de otros resultados de la fecha, podría retroceder algunas posiciones.