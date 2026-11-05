Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia extendió su buen momento y le ganó a Belgrano en La Plata

El Lobo superó 2-1 al Pirata este jueves en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 16 del Torneo Clausura. Ambos equipos se encuentran clasificados a los playoffs

5 de noviembre 2026 · 22:15hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Gimnasia venció a Belgrano 2-1.

Gimnasia venció a Belgrano 2-1.

Gimnasia le ganó 2-1 a Belgrano este jueves en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 16 del Torneo Clausura. Lucas Janson, de cabeza, adelantó al local en el inicio del encuentro y Agustín Auzmendi (revisión del VAR mediante) extendió la ventaja a los 27 minutos. Alcides Benítez descontó para la visita sobre el final de la primera etapa.

El Lobo extendió su gran presente

El Lobo sumó su cuarta victoria consecutiva y terminó en la tercera posición en la Zona B con 31 puntos y jugará como local en los octavos de final del campeonato con rival aún a confirmar. Además, aseguró su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, ya que quedó cuarto en la tabla anual con 57 unidades.

Por su parte, el Pirata, ya clasificado a los playoffs, se ubica quinto con 23 puntos, aunque, dependiendo de otros resultados de la fecha, podría retroceder algunas posiciones.

Gimnasia Belgrano La Plata
Noticias relacionadas
lanus quiere sellar su clasificacion y gimnasia de mendoza necesita defender su lugar

Lanús quiere sellar su clasificación y Gimnasia de Mendoza necesita defender su lugar

gimnasia quiere asegurar su pase a playoffs en su visita a estudiantes (rc)

Gimnasia quiere asegurar su pase a playoffs en su visita a Estudiantes (RC)

torneo prefederal: gimnasia y republica sumaron victorias por el playin

Torneo Prefederal: Gimnasia y República sumaron victorias por el PlayIn

rosario central tendra una baja de peso para la definicion del clausura

Rosario Central tendrá una baja de peso para la definición del Clausura

Lo último

Gimnasia extendió su buen momento y le ganó a Belgrano en La Plata

Gimnasia extendió su buen momento y le ganó a Belgrano en La Plata

Los jugadores convocados en Unión con el retorno de Ignacio Malcorra

Los jugadores convocados en Unión con el retorno de Ignacio Malcorra

Diputados aprobó herramientas para seguridad: Mejoramos el proyecto y le dimos mayor legitimidad

Diputados aprobó herramientas para seguridad: "Mejoramos el proyecto y le dimos mayor legitimidad"

Último Momento
Gimnasia extendió su buen momento y le ganó a Belgrano en La Plata

Gimnasia extendió su buen momento y le ganó a Belgrano en La Plata

Los jugadores convocados en Unión con el retorno de Ignacio Malcorra

Los jugadores convocados en Unión con el retorno de Ignacio Malcorra

Diputados aprobó herramientas para seguridad: Mejoramos el proyecto y le dimos mayor legitimidad

Diputados aprobó herramientas para seguridad: "Mejoramos el proyecto y le dimos mayor legitimidad"

Con el Paraná en 4,60 metros, el municipio ya construyó más de 30 módulos habitacionales para evacuados

Con el Paraná en 4,60 metros, el municipio ya construyó más de 30 módulos habitacionales para evacuados

Cierre masivo de registros automotores: el Gobierno nacional eliminó 67 oficinas y 12 corresponden a Santa Fe

Cierre masivo de registros automotores: el Gobierno nacional eliminó 67 oficinas y 12 corresponden a Santa Fe

Ovación
Las chicas de Unión perdieron con Talleres y extendieron la malaria a 10 sin ganar

Las chicas de Unión perdieron con Talleres y extendieron la malaria a 10 sin ganar

La reserva Colón encontró regularidad en el cierre y se trajo un punto de su visita a Huracán

La reserva Colón encontró regularidad en el cierre y se trajo un punto de su visita a Huracán

Gimnasia extendió su buen momento y le ganó a Belgrano en La Plata

Gimnasia extendió su buen momento y le ganó a Belgrano en La Plata

La pieza clave de Unión que jugará un partido aparte contra Vélez

La pieza clave de Unión que jugará un partido aparte contra Vélez

Unión, Belgrano y Cardozo: una negociación abierta que todavía no llega a buen puerto

Unión, Belgrano y Cardozo: una negociación abierta que todavía no llega a buen puerto

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Ricardo Fort cumpliría 58 años: un recorrido por sus memes icónicos

Ricardo Fort cumpliría 58 años: un recorrido por sus memes icónicos

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"