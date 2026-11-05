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La pieza clave de Unión que jugará un partido aparte contra Vélez

Unión está listo para recibir a Vélez por la fecha 16 de la zona A del Clausura, con un jugador fundamental que llega al límite

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2026 · 16:34hs
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La pieza clave de Unión que jugará un partido aparte contra Vélez

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión se juega mucho frente a Vélez, pero para Juan Pablo Ludueña el encuentro tendrá un condimento especial, ya que llegó a la cuarta tarjeta amarilla ante Newell's y deberá cuidarse de no recibir una más, ya que una más lo dejaría afuera de un eventual primer partido de los playoffs.

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El plantel rojiblanco completó su preparación para recibir este viernes al Fortín, desde las 19.15, por la última fecha de la fase regular de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón está obligado a ganar y, además, necesita que Independiente y San Lorenzo no lo hagan para asegurar su lugar en los playoffs.

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En ese escenario, Ludueña aparece ante un desafío doble: aportar su habitual solidez en un partido determinante y, al mismo tiempo, evitar una tarjeta que pueda condicionarlo si el Tate consigue avanzar de ronda. Su presencia es importante y Unión no puede darse el lujo de perderlo para un eventual cruce eliminatorio, pero tampoco puede andar guardándolo.

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Ludueña llega en capilla en Unión al cotejo ante Vélez.

Ludueña, el único al límite en Unión

Brahian Cuello, Julián Palacios, Cristian Tarragona y Lucas Menossi acumulan tres amarillas y, si Unión logra meterse en los playoffs, tendrán la posibilidad de limpiarse de cara a la siguiente instancia. Por lo que no corren riesgo alguno.

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Con la clasificación en juego, el duelo ante Vélez tendrá varios frentes abiertos. Para Ludueña, además de la obligación colectiva, habrá una misión personal: jugar al límite de la exigencia, pero sin cruzar la línea de la quinta amarilla.

Unión Vélez Juan Pablo Ludueña
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