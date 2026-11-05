La pieza clave de Unión que jugará un partido aparte contra Vélez

Unión está listo para recibir a Vélez por la fecha 16 de la zona A del Clausura, con un jugador fundamental que llega al límite

Unión se juega mucho frente a Vélez , pero para Juan Pablo Ludueña el encuentro tendrá un condimento especial, ya que llegó a la cuarta tarjeta amarilla ante Newell's y deberá cuidarse de no recibir una más, ya que una más lo dejaría afuera de un eventual primer partido de los playoffs.

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El plantel rojiblanco completó su preparación para recibir este viernes al Fortín, desde las 19.15, por la última fecha de la fase regular de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón está obligado a ganar y, además, necesita que Independiente y San Lorenzo no lo hagan para asegurar su lugar en los playoffs.

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En ese escenario, Ludueña aparece ante un desafío doble: aportar su habitual solidez en un partido determinante y, al mismo tiempo, evitar una tarjeta que pueda condicionarlo si el Tate consigue avanzar de ronda. Su presencia es importante y Unión no puede darse el lujo de perderlo para un eventual cruce eliminatorio, pero tampoco puede andar guardándolo.

Ludueña llega en capilla en Unión al cotejo ante Vélez.

Ludueña, el único al límite en Unión

Brahian Cuello, Julián Palacios, Cristian Tarragona y Lucas Menossi acumulan tres amarillas y, si Unión logra meterse en los playoffs, tendrán la posibilidad de limpiarse de cara a la siguiente instancia. Por lo que no corren riesgo alguno.

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Con la clasificación en juego, el duelo ante Vélez tendrá varios frentes abiertos. Para Ludueña, además de la obligación colectiva, habrá una misión personal: jugar al límite de la exigencia, pero sin cruzar la línea de la quinta amarilla.