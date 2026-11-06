El calor se hace sentir en Santa Fe, pero anuncian lluvias y un cambio de tiempo para el sábado Después de un viernes con 31° de máxima, el tiempo cambiará en Santa Fe. El sábado podrían registrarse precipitaciones durante la madrugada y el domingo llegará con cielo despejado y una mínima de 11° 6 de noviembre 2026 · 06:45hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y una temperatura de 20.2º a las 6.30 de la mañana y una máxima prevista de 31°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables a inestables. En el día de la fecha, el predominio de aire cálido ingresando a la región genera no solo que las temperaturas tiendan a ascender, sino que también se observa una gradual pérdida de estabilidad en la misma. No obstante ello, se observa también que la nueva masa de aire frío, se ubica al sur de las provincias de la Pampa y Buenos Aires. Estas situación debería generar que si bien la jornada se presente mayormente despejada, la nubosidad se comience a incrementar a lo largo de la tarde y la noche, con posibles de lluvias débiles hacia la madrugada de mañana sábado y posterior mejoramiento de las condiciones con tendencia en descenso de las temperaturas hacia el fin de semana o comienzos de la semana próxima.

Sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde y condiciones algo inestables a estables con posibles lluvias débiles durante la madrugada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en gradual descenso: mínima 14° y máxima 22°. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

En tanto para el domingo se espera el cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables con la posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas en descenso de las mínimas, 11° y suave ascenso de las máximas, 24°. Vientos leves del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste. Por último se espera un lunes con cielo despejado, o con leve nubosidad con condiciones estables y posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 10° y suave ascenso de las máximas, 27°. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al noreste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal