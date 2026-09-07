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Conflicto en puerta: UTA Santa Fe se declaró en alerta por salarios y reclama el mismo aumento acordado para los choferes del AMBA

El gremio exige equiparar los sueldos del interior con los del AMBA, donde el básico alcanza los $1,7 millones en septiembre. La cámara empresaria FATAP rechazó el incremento y este martes a las 15 habrá una reunión clave para definir si se decretan paros o medidas de fuerza.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de septiembre 2026 · 18:18hs
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Alerta gremial. UTA Santa Fe en asamblea por rechazo salarial de FATAP.

José Busiemi

Alerta gremial. UTA Santa Fe en asamblea por rechazo salarial de FATAP.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Santa Fe se declaró en estado de alerta y asambleas permanentes ante la falta de acuerdo salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros de corta y media distancia.

La decisión fue comunicada luego de que la cámara empresaria FATAP rechazara la oferta salarial y, según el sindicato, no reconociera el incremento acordado a nivel nacional.

En un comunicado, la Junta Ejecutiva de UTA Santa Fe sostuvo que la propuesta empresaria “no condice con la realidad económica que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de los sectores de corta y media distancia”.

El gremio reclama el reconocimiento y cumplimiento del acuerdo salarial nacional y una propuesta que contemple las necesidades de los trabajadores del interior del país.

Buscan equiparar el acuerdo del interior con el AMBA

Las negociaciones paritarias tendrán una nueva instancia este martes a las 15, con la expectativa de que pueda alcanzarse un entendimiento para los choferes de corta y media distancia.

Uno de los principales reclamos del sector es que los trabajadores del interior reciban una recomposición similar a la acordada para los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En septiembre, el salario básico de los conductores del AMBA alcanzará los $1.707.175,88, a lo que se sumarán viáticos y una gratificación extraordinaria no remunerativa.

Para septiembre, los viáticos fueron fijados en $22.000 por día trabajado y la gratificación extraordinaria contempla una segunda cuota de $60.000.

Desde Santa Fe sostienen que esa referencia debe ser contemplada en la discusión salarial que alcanza al resto del país.

LEER MAS: Cada vez más santafesinos eligen movilizarse en vehículos propios y el uso de colectivos cayó 31% en poco más de una década

Alerta y asambleas, pero sin paro por ahora

La declaración de alerta y asambleas permanentes representa una profundización del conflicto, aunque por el momento no implica un cese de actividades. UTA Santa Fe no anunció un paro ni informó oficialmente modificaciones, interrupciones o demoras en el servicio de colectivos de corta y media distancia.

Las asambleas serán utilizadas por el gremio para analizar el avance de las negociaciones y definir eventuales medidas de fuerza si no se alcanza una respuesta satisfactoria. “La defensa del salario y los derechos de los trabajadores continúa”, remarcaron desde el sindicato.

El resultado de la reunión prevista para este martes será clave para determinar si el conflicto queda limitado al estado de alerta o si avanza hacia nuevas medidas que puedan impactar en el servicio de transporte de la ciudad y la región.

UTA Santa Fe conflicto alerta asambleas
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