Scaloni se refirió a Messi y al Mundial 2026: "No hablé con él, hay que dejarlo tranquilo"

Ovación

8 de septiembre 2025 · 11:43hs
Antes de partir hacia Guayaquil, donde Argentina visitará a Ecuador este martes por las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni ofreció una conferencia de prensa en la que abordó distintos temas, incluyendo la posibilidad de que Lionel Messi forme parte del Mundial 2026.

El equipo albiceleste, campeón del mundo y líder absoluto de las Eliminatorias, viaja a Ecuador sin Messi, quien descansa de cara a este compromiso. En este contexto, el entrenador se refirió a la situación del capitán y su futuro en la selección.

El porcentaje de la lista no corresponde decírtelo porque no lo tengo claro, primero. Estamos todavía lejos. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben. Una cantidad de jugadores que siempre es la misma y no saldrá mucho de ahí. Y a partir de que nos digan cuántos jugadores serán parte en la lista del Mundial tomaremos decisiones”, explicó Scaloni.

En cuanto a Messi, el DT fue claro: “No hablé del Mundial. Sé lo que declaró. Sé que va a tomar con tranquilidad todo este tiempo y que así lo merece. Hay que dejarlo tranquilo”.

Además, Scaloni se refirió al partido ante Ecuador: “De Ecuador me preocupa todo”, subrayando la importancia de mantener el foco y la concentración ante un rival que siempre complica en su estadio.

Con estas declaraciones, Scaloni mantiene la cautela sobre la lista definitiva del Mundial y refuerza la idea de que Messi decidirá con calma sobre su continuidad en la selección, mientras Argentina apunta a cerrar las Eliminatorias de la mejor manera posible.

