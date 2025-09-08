Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

Pablo Giménez será el encargado de impartir justicia en el partido de este lunes, desde las 19, entre Colón y Estudiantes de Río Cuarto.

8 de septiembre 2025 · 08:21hs
Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

El árbitro Pablo Giménez será el encargado de impartir justicia este lunes, cuando desde las 19 Colón reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro, que será televisado por TyC Sports Play, tendrá como asistentes a Ramón Ortiz y Joaquín Badano, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

Los antecedentes de Colón con Pablo Giménez

Para el Sabalero, Giménez no es un desconocido. Lo dirigió en siete oportunidades, con un saldo parejo: tres victorias, dos empates y dos derrotas. Durante esos partidos, el juez amonestó a 10 jugadores rojinegros y expulsó a uno.

LEER MÁS: Un cambio por línea, la apuesta de Ezequiel Medrán en Colón

Su primer antecedente con Colón se remonta al 4 de diciembre de 2005, en el recordado triunfo 4-1 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Aquella tarde, el equipo santafesino brilló con los goles de Iván Moreno y Fabianesi (2), Esteban Fuertes y Federico Lussenhoff, mientras que el propio Lussenhoff convirtió en contra para el Ciclón.

La última vez que Giménez arbitró a Colón fue el 7 de julio de 2024, en el empate sin goles frente a Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento.

Los antecedentes de Estudiantes (RC) con Pablo Giménez

En cuanto a Estudiantes de Río Cuarto, el juez bonaerense lo dirigió en cinco partidos, con un balance positivo para el conjunto cordobés: dos victorias y tres empates, sin derrotas en su haber.

LEER MÁS: Así quedó el tablero político de Colón en la recta final rumbo a las elecciones

La primera vez fue el 2 de noviembre de 2011, cuando el León venció 1-0 a Estudiantes de Caseros en condición de visitante. El último antecedente fue el 14 de noviembre de 2023, en el empate 0-0 frente a Atlético de Rafaela, en el estadio Antonio Candini.

De esta manera, Giménez llega a Santa Fe con un historial que genera distintas sensaciones: equilibrio en los cruces con Colón y solidez en los que protagonizó Estudiantes. Un detalle más que alimenta el condimento de un partido que, de por sí, promete mucho en la recta decisiva de la Primera Nacional.

