Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

Pablo Giménez será el encargado de impartir justicia en el partido de este lunes, desde las 19, entre Colón y Estudiantes de Río Cuarto.

El árbitro Pablo Giménez será el encargado de impartir justicia este lunes, cuando desde las 19 Colón reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro, que será televisado por TyC Sports Play, tendrá como asistentes a Ramón Ortiz y Joaquín Badano, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

Para el Sabalero, Giménez no es un desconocido. Lo dirigió en siete oportunidades , con un saldo parejo: tres victorias, dos empates y dos derrotas . Durante esos partidos, el juez amonestó a 10 jugadores rojinegros y expulsó a uno .

LEER MÁS: Un cambio por línea, la apuesta de Ezequiel Medrán en Colón

Su primer antecedente con Colón se remonta al 4 de diciembre de 2005, en el recordado triunfo 4-1 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Aquella tarde, el equipo santafesino brilló con los goles de Iván Moreno y Fabianesi (2), Esteban Fuertes y Federico Lussenhoff, mientras que el propio Lussenhoff convirtió en contra para el Ciclón.

La última vez que Giménez arbitró a Colón fue el 7 de julio de 2024, en el empate sin goles frente a Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento.

Los antecedentes de Estudiantes (RC) con Pablo Giménez

En cuanto a Estudiantes de Río Cuarto, el juez bonaerense lo dirigió en cinco partidos, con un balance positivo para el conjunto cordobés: dos victorias y tres empates, sin derrotas en su haber.

LEER MÁS: Así quedó el tablero político de Colón en la recta final rumbo a las elecciones

La primera vez fue el 2 de noviembre de 2011, cuando el León venció 1-0 a Estudiantes de Caseros en condición de visitante. El último antecedente fue el 14 de noviembre de 2023, en el empate 0-0 frente a Atlético de Rafaela, en el estadio Antonio Candini.

De esta manera, Giménez llega a Santa Fe con un historial que genera distintas sensaciones: equilibrio en los cruces con Colón y solidez en los que protagonizó Estudiantes. Un detalle más que alimenta el condimento de un partido que, de por sí, promete mucho en la recta decisiva de la Primera Nacional.