EuroBasket 2025: definidos los cuartos de final con grandes sorpresas y debut histórico

Se definieron los cuartos de final de la EuroBasket, cn resultados inesperados y actuaciones individuales memorables.

8 de septiembre 2025 · 13:07hs
El EuroBasket 2025 ya tiene a sus ocho mejores selecciones confirmadas y el cuadro de cuartos de final promete emociones fuertes. Lituania, Grecia, Turquía, Polonia, Alemania, Eslovenia, Finlandia y Georgia pelearán por el trono del básquet europeo en un torneo que ya dejó resultados inesperados y actuaciones individuales memorables.

Los octavos de final ofrecieron grandes sorpresas: Finlandia eliminó a la poderosa Serbia y Georgia hizo historia al sacar de competencia a Francia, logrando su primera clasificación a esta instancia. Además, Luka Doncic volvió a brillar con una actuación descomunal de 42 puntos en la victoria de Eslovenia frente a Italia, mientras que Giannis Antetokounmpo lideró a Grecia con 37 tantos contra Israel. Polonia, por su parte, se impuso a Bosnia y Herzegovina, y Alemania junto a Turquía ratificaron su invicto. Lituania completó el cuadro tras dejar en el camino al anfitrión Letonia.

Los cruces de cuartos de final quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Martes 9 de septiembre: Lituania vs. Grecia y Turquía vs. Polonia.

  • Miércoles 10 de septiembre: Alemania vs. Eslovenia y Finlandia vs. Georgia.

Las semifinales se jugarán el viernes 12, con los ganadores de cada llave enfrentándose por un lugar en la gran final, que se disputará el domingo 14 de septiembre junto al partido por el tercer puesto.

