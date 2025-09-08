Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo tras conquistar el US Open

Tras vencer en la final al italiano Jannik Sinner, en cuatro sets, en la final del US Open, el español Carlos Alcaraz es el nuevo número 1 del mundo.

El tenis mundial tiene un nuevo dueño: Carlos Alcaraz volvió a escribir su nombre en la historia tras vencer a Jannik Sinner en la final del US Open 2025 por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, en un duelo que se extendió por 2 horas y 42 minutos. Con esta victoria, el murciano conquistó su sexto título de Grand Slam y recuperó el trono del ranking mundial.

El Estadio Arthur Ashe fue testigo de otra jornada épica. Figuras de Hollywood, leyendas deportivas y personalidades de diversos ámbitos presenciaron un nuevo capítulo de la intensa rivalidad moderna del tenis. Desde el inicio, Alcaraz mostró un nivel arrollador, combinando precisión y agresividad desde la derecha, y capitalizando los errores de Sinner para quedarse con el primer set prácticamente perfecto, cometiendo apenas dos fallos no forzados.

El segundo parcial fue otra historia: Sinner ajustó su juego, redujo los errores y se apoyó en los rallies largos para emparejar la contienda, obligando a Alcaraz a demostrar su carácter. Sin embargo, el murciano retomó el control en el tercer y cuarto set, combinando potencia y solidez táctica, y selló la victoria con un tenis dominante que no dejó margen de dudas.

Un título más para la carrera de Alcaraz

Con este título, Alcaraz no solo reafirma su condición de figura del circuito, sino que se convierte en el primer tenista en la historia en ganar múltiples Grand Slam en las tres superficies reglamentarias antes de cumplir 23 años. Su palmarés ya incluye seis títulos en la categoría: US Open 2022 y 2025, Roland Garros 2024 y 2025, y Wimbledon 2023 y 2024.

El murciano ya mira hacia el futuro y apunta al Australian Open 2026, con la ambición de conseguir el Grand Slam completo antes de fin de carrera, consolidándose como uno de los referentes indiscutidos del tenis mundial.