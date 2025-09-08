Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

La prensa mundial destaca el "duro revés" de Javier Milei en las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Resaltan la "fuerte derrota" que sufrió el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza frente al peronismo unido

8 de septiembre 2025 · 12:34hs
Los medios internacionales reflejaron la derrota de Javier Milei frente al peronismo en provincia de Buenos Aires



Los medios internacionales resaltaron la “fuerte derrota” que sufrió el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Las distintas tapas de algunos principales sitios donde se reflejaron los resultados del domingo.

“El peronismo sacó una ventaja de más de 13 puntos en un distrito donde reside alrededor de 40% de la población y que representa la mayor contribución a la economía del país”, destacó el sitio RFI, a través del informe de su corresponsal en la Argentina, Natalio Cosoy.



El medio francés indica que “el distrito en disputa es un bastión peronista” y que “Fuerza Patria domina el legislativo”, en tanto que “La Libertad Avanza apostaba a un resultado más ajustado”.

“La estrategia de Kicillof de separar estos comicios de la provincia de Buenos Aires de las legislativas nacionales, que se celebrarán el próximo 26 de octubre, terminó dando frutos”, analiza.

“La derrota es un castigo al presidente Javier Milei"

Luego agrega que “la derrota constituye un castigo al presidente Milei, quien decidió colocarse en el centro de la campaña y darle un carácter nacional y casi plebiscitario a unas elecciones locales, en un contexto de dificultades económicas, sospechas de corrupción vinculadas a compras de medicamentos y debilidad del Ejecutivo frente al Congreso”.

En la misma línea se expresa la agencia Associated Press (AP), la que a través de su corresponsal Isabel Debré, marca que “Milei sufrió un duro revés el domingo en una elección provincial de Buenos Aires considerada ampliamente como una prueba política para su partido libertario y un barómetro de su desempeño en las cruciales elecciones intermedias del Congreso el próximo mes”.



La agencia noticiosa estadounidense considera en el informe a Fuerza Patria como “oposición peronista de tendencia izquierdista”.

Y apunta: “Mientras Milei lucha por estabilizar una economía tambaleante y sus colaboradores cercanos están envueltos en un escándalo de corrupción antes de las elecciones legislativas de mitad de período a fines de octubre, los resultados están siendo analizados de cerca por su potencial para inquietar a los inversores y agitar los nerviosos mercados globales”.

“Milei sale derrotado en comicios legislativos de Buenos Aires”, titula el sitio alemán DW y subraya que “el resultado significa un fuerte triunfo peronista ante el partido ultraderechista de Milei, en una elección clave para la política nacional”.



“La expresidenta de Argentina Cristina Fernández salió a su balcón para saludar a los cientos de seguidores que se congregaron a las puertas de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para celebrar el gran triunfo peronista en las elecciones provinciales de Buenos Aires”, acota.

El sitio ruso Actualidad RT titula con una frase de Milei durante su discurso en La Plata: “Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo”. Ese medio también ofrece un artículo de interpretación, que intenta explicar por qué las elecciones de Buenos Aires transforman el escenario político de la Argentina.



“Derrota categórica: Milei pierde ante el peronismo en la provincia más importante de la Argentina", es el título de otro medio de la misma nacionalidad, Sputnik News, que habla de “fuerte revés” para el Gobierno.



“El golpe electoral redondea la quincena más difícil del Gobierno de Milei desde su asunción. considerado “la madre de todas las batallas”, apunta.

La cadena Telesur eligió una frase del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “Las urnas le gritaron a Milei que no se les puede pegar a los jubilados”.




