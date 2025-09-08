Scaloni analizó a Ecuador, la actualidad de la Selección y la proyección hacia el Mundial 2026

Lionel Scaloni, en la previa del partido que la Selección animará ante Ecuador, se refirió a varios temas puntuales entre proyectos, liderazgos y estilo de juego.

A pocos días del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas , Lionel Scaloni se refirió a diversos temas en conferencia de prensa antes de que Argentina visite a Ecuador este martes en Guayaquil. El entrenador destacó el nivel del rival, habló sobre la rotación del plantel y dejó mensajes claros sobre la proyección de la selección hacia el Mundial 2026 .

“ De Ecuador me preocupa todo ”, afirmó Scaloni al analizar al equipo anfitrión. Destacó que la selección ecuatoriana viene realizando un gran trabajo, con jugadores de calidad y un estilo de juego sólido: “Para mí es de las mejores selecciones del mundo, juegan con su gente y nos va a poner las cosas difíciles”.

Sobre la formación para el partido, Scaloni confirmó que realizará cambios obligados por las ausencias de Lionel Messi y Cuti Romero, y que la idea es darle minutos a quienes han jugado menos: “El equipo lo que necesita es equilibrio y no podemos desequilibrarlo solo por darle mérito a un jugador que quizás merezca más minutos. Algunos tendrán su oportunidad, otros no, pero todos son importantes”, explicó.

La continuidad de Messi y las decisiones previas al Mundial

Sobre el astro argentino, Scaloni señaló: “No hablé con Messi del Mundial, sé lo que declaró. Tomará todo con tranquilidad y así lo merece. Hay que dejarlo tranquilo”. El DT resaltó que cualquier conversación futura sobre su renovación o planificación para el Mundial será tratada con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, pero que hoy su foco está en la preparación de los partidos inmediatos.

Proyección y planificación a futuro

En relación con el horizonte del Mundial 2030, Scaloni fue enfático: “Pienso en lo que viene ahora, nunca fui de pensar más allá porque te desenfoca. Estamos concentrados en los partidos que vienen”. También valoró la incorporación de jóvenes al equipo y destacó la importancia de mantener un equilibrio en la rotación: “En el fútbol sigue existiendo la injusticia de que algunos merecen más minutos, pero juegan 11 y el equipo necesita estabilidad”.

Liderazgo y grupo

Scaloni resaltó la importancia del liderazgo de Nicolás Otamendi, designado capitán para el partido ante Ecuador: “Es un jugador importantísimo, no solo a nivel futbolístico, sino también grupal. Ha sabido darlo todo por esta camiseta y merece todo el reconocimiento”. Además, elogió el sentido de pertenencia del plantel: “Lo que mantiene a esta Selección es la ganas de querer estar con sus compañeros y de representar la camiseta. Ese compromiso es lo que nos permite seguir compitiendo al más alto nivel”.

Evaluación del equipo y estilo de juego

El entrenador hizo una comparativa con la Selección campeona del mundo en 2022: “La identidad de juego es la misma, aunque ahora tenemos jugadores jóvenes que nos permiten un juego más vertical y con buena circulación. El equilibrio es marcado y la idea se mantiene”.

Respecto a la Finalissima en Uruguay y los amistosos próximos, Scaloni se mostró cauto y abierto a las posibilidades: “No tengo ni idea de la Finalissima, me acabo de enterar. Sobre los amistosos, serán rivales interesantes y cualquier equipo que se enfrente será bienvenido”.

Con estas declaraciones, Scaloni reafirma su enfoque en el corto plazo, la importancia de cuidar a los jugadores claves como Messi, la proyección de nuevos talentos y la preparación de la selección para mantener su competitividad de cara al futuro, mientras Argentina se prepara para cerrar las Eliminatorias en Ecuador.