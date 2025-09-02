Charly García y Sting a días de presentar un tema en conjunto: "Lo estoy haciendo a mi manera"

Charly García y Sting lanzarán una colaboración conjunta en octubre, sello inesperado de una amistad que parecía solo anecdótica y que, ahora, impacta a varias generaciones de fans. El enigmático mensaje: “Lo estoy haciendo a mi manera”, apareció de repente en las redes sociales de ambos músicos este lunes por la mañana.

Son pocas palabras, elegidas para provocar la intriga: una canción nueva, nacida del vínculo entre dos figuras fundamentales, promete materializar esa cercanía que arrancó lejos y creció con los años.

La historia reciente se remonta a febrero, cuando el exlíder de The Police llegó a Argentina para presentarse en el Movistar Arena. Allí, en la previa del primero de los dos shows, ambos cantautores se encontraron frente a frente; compartieron mesa, risas y también confidencias en el camarín, lejos de las cámaras pero no de las miradas de un entorno atento. Una foto de García con Sting circuló en redes, acompañada solo con la mención del músico británico. Sin agregar explicación, pero sí cruzando afecto a través de un simple emoji de corazón (la reacción pública de Sting).

El posteo detonó una avalancha de comentarios. “Ojalá estén coordinando sus reencarnaciones” y “Dios enseñándole de música a Sting”, bromeó la gente, mientras otros destacaban la “demasiada calidad” de la imagen. Entre los que respondieron a la publicación, se sumaron nombres como Pedro Aznar y el exfutbolista Juan Pablo Sorín, junto a miles de seguidores anónimos.

¿Qué pasó realmente en el camarín? Nadie lo dijo con exactitud. Pero el anuncio de las últimas horas revela que la charla fue mucho más allá de la anécdota y la cordialidad ocasional. Allí nació la idea de un trabajo en común, la voluntad de grabar y sacar juntos una canción, aquella que ahora espera su estreno para octubre.

La relación entre Sting y Argentina no es casual ni pasajera. Ni siquiera su vínculo con Charly García puede calificarse de efímero. Todo empezó casi sin que el británico lo advirtiera, en 1988, cuando compartió escenario con el músico argentino en el mítico concierto de Amnistía Internacional, en el Estadio de River Plate.

Pero el lazo entre ambos creció, se fortaleció y con los años se convirtió en una amistad genuina. Si en aquel momento fue solo una coincidencia compartida, bastaron otras visitas y otras escenas para transformar el respeto mutuo en una relación de camaradería.

Una larga historia de ambos en la música

Sting y Argentina comparten una historia larga. En 1980, con The Police, el británico desembarcó por primera vez en Buenos Aires. Aquella serie de conciertos entró en la historia de la música local. El debut, en la discoteca porteña New York City, tuvo poca convocatoria, un ambiente casi íntimo, pero luego todo cambió en el Estadio Obras y en el Radio City de Mar del Plata. Entre los recuerdos imborrables de esa visita, sobresale el episodio en el que Andy Summers, guitarrista de The Police, defendió a una fan propinándole una patada a un policía que maltrataba al público. Una escena inesperada en un país convulsionado.

En 1987, Sting regresó al país, esta vez ya como solista. Allí reforzó su compromiso social, invitando a las Madres de Plaza de Mayo al escenario del Estadio de River Plate y dedicándoles “They Dance Alone”. La emoción, tanto en el público como en los protagonistas, quedó grabada en la memoria popular. El músico ratificó su sensibilidad social y la intención de acompañar las luchas por la justicia.

En la última década, Sting reforzó su cercanía con el público argentino a través de nuevas presentaciones, tanto solo como acompañado. En 2015, inauguró el estadio DirecTV Torguitas, y en 2017 volvió a llenar el Hipódromo de Palermo. Aunque su catálogo de nuevos álbumes se detuvo tras el lanzamiento de The Bridge en 2021, la expectativa por sus visitas nunca desapareció.

El círculo vuelve a cerrarse, pero esta vez el broche es distinto, definitivo: Charly García y Sting dejan atrás las fotos, la cordialidad pública y los gestos, y construyen juntos una canción que lleva el misterio de la frase “Lo estoy haciendo a mi manera”. ¿De qué tratará ese tema? ¿Qué sonidos cruzarán sus universos? ¿Logrará esta colaboración reescribir su historia compartida y resonar en las generaciones nuevas?.

La respuesta llegará en octubre, cuando lo que comenzó en un camarín porteño se convierta en música para todos.