Uno Santa Fe | Escenario | Charly García

Charly García y Sting a días de presentar un tema en conjunto: "Lo estoy haciendo a mi manera"

Sorpresa causó el anuncio realizado por Charly García en sus redes sociales, luego del encuentro presencial de ambos en febrero último

2 de septiembre 2025 · 10:00hs
Charly García y Sting presentarán su trabajo juntos en octubre

Charly García y Sting presentarán su trabajo juntos en octubre

Charly García y Sting lanzarán una colaboración conjunta en octubre, sello inesperado de una amistad que parecía solo anecdótica y que, ahora, impacta a varias generaciones de fans. El enigmático mensaje: “Lo estoy haciendo a mi manera”, apareció de repente en las redes sociales de ambos músicos este lunes por la mañana.

Charly García Sting octubre juntos

Son pocas palabras, elegidas para provocar la intriga: una canción nueva, nacida del vínculo entre dos figuras fundamentales, promete materializar esa cercanía que arrancó lejos y creció con los años.

Embed

Charly García y Sting

La historia reciente se remonta a febrero, cuando el exlíder de The Police llegó a Argentina para presentarse en el Movistar Arena. Allí, en la previa del primero de los dos shows, ambos cantautores se encontraron frente a frente; compartieron mesa, risas y también confidencias en el camarín, lejos de las cámaras pero no de las miradas de un entorno atento. Una foto de García con Sting circuló en redes, acompañada solo con la mención del músico británico. Sin agregar explicación, pero sí cruzando afecto a través de un simple emoji de corazón (la reacción pública de Sting).

El posteo detonó una avalancha de comentarios. “Ojalá estén coordinando sus reencarnaciones” y “Dios enseñándole de música a Sting”, bromeó la gente, mientras otros destacaban la “demasiada calidad” de la imagen. Entre los que respondieron a la publicación, se sumaron nombres como Pedro Aznar y el exfutbolista Juan Pablo Sorín, junto a miles de seguidores anónimos.

¿Qué pasó realmente en el camarín? Nadie lo dijo con exactitud. Pero el anuncio de las últimas horas revela que la charla fue mucho más allá de la anécdota y la cordialidad ocasional. Allí nació la idea de un trabajo en común, la voluntad de grabar y sacar juntos una canción, aquella que ahora espera su estreno para octubre.

Embed

La relación entre Sting y Argentina no es casual ni pasajera. Ni siquiera su vínculo con Charly García puede calificarse de efímero. Todo empezó casi sin que el británico lo advirtiera, en 1988, cuando compartió escenario con el músico argentino en el mítico concierto de Amnistía Internacional, en el Estadio de River Plate.

Charly García Sting octubre

Pero el lazo entre ambos creció, se fortaleció y con los años se convirtió en una amistad genuina. Si en aquel momento fue solo una coincidencia compartida, bastaron otras visitas y otras escenas para transformar el respeto mutuo en una relación de camaradería.

Una larga historia de ambos en la música

Sting y Argentina comparten una historia larga. En 1980, con The Police, el británico desembarcó por primera vez en Buenos Aires. Aquella serie de conciertos entró en la historia de la música local. El debut, en la discoteca porteña New York City, tuvo poca convocatoria, un ambiente casi íntimo, pero luego todo cambió en el Estadio Obras y en el Radio City de Mar del Plata. Entre los recuerdos imborrables de esa visita, sobresale el episodio en el que Andy Summers, guitarrista de The Police, defendió a una fan propinándole una patada a un policía que maltrataba al público. Una escena inesperada en un país convulsionado.

En 1987, Sting regresó al país, esta vez ya como solista. Allí reforzó su compromiso social, invitando a las Madres de Plaza de Mayo al escenario del Estadio de River Plate y dedicándoles “They Dance Alone”. La emoción, tanto en el público como en los protagonistas, quedó grabada en la memoria popular. El músico ratificó su sensibilidad social y la intención de acompañar las luchas por la justicia.

En la última década, Sting reforzó su cercanía con el público argentino a través de nuevas presentaciones, tanto solo como acompañado. En 2015, inauguró el estadio DirecTV Torguitas, y en 2017 volvió a llenar el Hipódromo de Palermo. Aunque su catálogo de nuevos álbumes se detuvo tras el lanzamiento de The Bridge en 2021, la expectativa por sus visitas nunca desapareció.

El círculo vuelve a cerrarse, pero esta vez el broche es distinto, definitivo: Charly García y Sting dejan atrás las fotos, la cordialidad pública y los gestos, y construyen juntos una canción que lleva el misterio de la frase “Lo estoy haciendo a mi manera”. ¿De qué tratará ese tema? ¿Qué sonidos cruzarán sus universos? ¿Logrará esta colaboración reescribir su historia compartida y resonar en las generaciones nuevas?.

La respuesta llegará en octubre, cuando lo que comenzó en un camarín porteño se convierta en música para todos.

Charly García Sting octubre música
Noticias relacionadas
Luciano Pereyra se presentará en Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

La nieta de Marcos Camino salió a bancar a Cacho Deicas en el conflicto de Los Palmeras

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Konex

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Lo último

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Último Momento
GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

GP de Italia: el lugar donde empezó la historia entre Franco Colapinto y la Fórmula 1

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Pullaro pidió al Gobierno nacional que aclare las denuncias por corrupción y que no se pongan mordazas a la información

Pullaro pidió al Gobierno nacional que "aclare las denuncias por corrupción" y que no se pongan "mordazas" a la información

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Ampliación de la planta potabilizadora de agua en Santa Fe: confirman el reinicio de la obra nacional paralizada

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Ovación
Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La Sub 20, con Vargas y Chávez, trabaja en Ezeiza rumbo al Mundial de Chile

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

La estadística humillante que lo tiene a Colón en el podio de los peores

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional