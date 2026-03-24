Escapadas cortas y consumo cuidado: así fue el turismo en Santa Fe por el feriado

El fin de semana largo por el Día de la Memoria dejó en Santa Fe un movimiento turístico sostenido, con ocupación del 54%, estadías cortas y un impacto económico que superó los $18.000 millones, según datos de CAME

La provincia de Santa Fe tuvo un desempeño turístico estable durante el fin de semana largo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia , con una ocupación promedio del 54% , estadías cortas y un impacto económico significativo.

De acuerdo al informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , el movimiento generó un ingreso total cercano a los $18.006 millones , con un gasto promedio diario de $94.100 por turista y una estadía media de dos días .

fin de semana largo turismo santa fe 2 Turismo en la ciudad de Santa Fe gentileza

Turismo de cercanía y consumo moderado

El relevamiento marcó que el fin de semana estuvo atravesado por un perfil de viajero más austero, con predominio de escapadas cortas y decisiones condicionadas por factores económicos y el calendario, ya que el lunes fue no laborable pero no feriado.

Además, las condiciones climáticas inestables, con lluvias intermitentes en distintos puntos de la provincia, influyeron en el nivel de desplazamientos y en la dinámica del consumo.

Eventos masivos, claves en el movimiento

El informe destaca que el mayor flujo turístico se concentró en el sur provincial, con Rosario y su área metropolitana como principales polos de atracción. Allí, eventos de gran convocatoria como el Salón del Automóvil en Funes y la Fiesta Nacional del Helado Artesanal impulsaron la actividad.

En tanto, en la región centro, la ciudad de Santa Fe también sostuvo un buen nivel de movimiento gracias a una agenda que combinó eventos culturales, recitales y propuestas gastronómicas, como la tradicional Fiesta de la Empanada de Pescado de Río.

fin de semana largo turismo santa fe 3 Turismo en la ciudad de Santa Fe gentileza

Desempeño en la ciudad de Santa Fe

Según datos del Observatorio Turístico local, la capital provincial mostró un comportamiento heterogéneo según categoría hotelera:

Hoteles 4 estrellas: 55% de ocupación, con picos del 90%

55% de ocupación, con picos del 90% Hoteles boutique: 52%

52% Hoteles 3 estrellas: niveles más moderados

En este contexto, el gasto diario por visitante en la ciudad alcanzó los $260.000, impulsado principalmente por alojamiento, gastronomía y espectáculos.

Un fin de semana previo a Semana Santa

Desde CAME señalaron que este feriado funcionó como una antesala de Semana Santa, lo que llevó a muchos turistas a postergar viajes más largos. Esto derivó en un movimiento más distribuido y sin picos marcados, pero con buena circulación en bares, ferias y actividades nocturnas.

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