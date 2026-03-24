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A 50 años del golpe, una multitud marchó en Santa Fe por Memoria, Verdad y Justicia

La tradicional movilización del 24 de marzo se concentró en la plaza del Soldado y partió pasadas las 17 hacia plaza 25 de Mayo, donde se leyó un documento

24 de marzo 2026 · 20:40hs
A 50 años del golpe, una multitud marchó en Santa Fe por Memoria, Verdad y Justicia

Crédito: @UdieAngelita
A 50 años del golpe, una multitud marchó en Santa Fe por Memoria, Verdad y Justicia

La ciudad de Santa Fe marchó en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el marco del 50º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y organizaciones sociales desbordaron la plaza del Soldado y se dirigieron a plaza 25 de Mayo.

Tras la movilización que recorrió el centro de la ciudad y volvió a reunir a miles de personas en una de las convocatorias más significativas del calendario político y social, se leyó un documento consensuado.

El documento incluyó cuestionamientos directos al gobierno de Javier Milei y al que acusaron de impulsar políticas de ajuste, privatización y pérdida de soberanía.

Entre los puntos señalados, mencionaron la reforma laboral, la situación de jubilados, el estado de la educación y la salud pública, y la “entrega de bienes comunes”, recursos naturales y obras estratégicas. También denunciaron represión a la protesta social y vincularon el actual modelo económico con los intereses de los mismos sectores que respaldaron la última dictadura.

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Los 30.000 y la memoria como presente

Uno de los pasajes más contundentes del documento giró en torno a la figura del desaparecido. En ese sentido, remarcaron que el terrorismo de Estado no solo buscó eliminar personas, sino también proyectos políticos y sociales. Frente a eso, destacaron la respuesta colectiva que convirtió el dolor en lucha.

El cierre del documento retomó el tono histórico de la jornada con una convocatoria a la organización y la movilización: “Las calles son de quienes luchan por un mundo más justo, más humano y más igualitario”.

En línea con esa idea, se llamó a construir unidad y a sostener las banderas de los 30.000 desaparecidos, en una continuidad entre pasado y presente.

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