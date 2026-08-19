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Delfino mueve el tablero en Colón: las dudas para visitar a San Miguel

Iván Delfino analiza variantes en Colón para el partido del sábado ante San Miguel en Los Polvorines. ¿Qué cambios podría implementar el Viejo?

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2026 · 10:31hs
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Delfino mueve el tablero en Colón: las dudas para visitar a San Miguel

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón transita la semana previa a un nuevo compromiso por la Primera Nacional con varias incógnitas en su formación. Iván Delfino deberá definir el equipo que visitará este sábado a San Miguel, desde las 15.30, por la fecha 26 de la Zona A, en un encuentro que tendrá a Juan Pafundi como árbitro.

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El entrenador dejó señales concretas en su último partido y, además, cuenta con la posibilidad de recuperar a varios futbolistas que estuvieron ausentes. Por eso, la práctica de este jueves será determinante para comenzar a despejar las dudas.

Allende quedó bajo la lupa en Colón

Una de las principales incógnitas aparece en el mediocampo. Durante el primer tiempo del partido ante Patronato, Delfino sorprendió al reemplazar a Leandro Allende por Jerónimo Buosi, una modificación que luego explicó en conferencia de prensa.

El DT reconoció que se equivocó al incluir a Allende en función del planteo que había imaginado para ese encuentro. Esa autocrítica abre la puerta a que el mediocampista pueda perder su lugar frente a San Miguel, aunque su continuidad entre los titulares dependerá fundamentalmente del análisis que haga Delfino sobre el próximo rival.

Si finalmente Allende sale del equipo, aparecen distintas alternativas para ocupar ese lugar.

Lértora, la gran opción para modificar el mediocampo en Colón

Entre las buenas noticias para Delfino está la evolución de Federico Lértora, quien tiene posibilidades concretas de regresar a la formación inicial.

El experimentado volante podría ingresar por Matías Muñoz o directamente por Allende. En este último caso, el entrenador tendría la posibilidad de armar un mediocampo con tres volantes centrales, una estructura que fue utilizada con frecuencia durante el ciclo de Ezequiel Medrán.

La presencia de Lértora desde el comienzo dependerá de su estado y, principalmente, de la idea que Delfino pretenda desarrollar en Los Polvorines.

Si el DT decide no recurrir a Lértora para reemplazar a Allende, también existen otras alternativas. Conrado Ibarra y Franco García aparecen como nombres que pueden ganarse una oportunidad.

Bonansea evoluciona, pero todavía corre de atrás en Colón

Otra de las situaciones que Delfino sigue de cerca es la de Alan Bonansea. El delantero viene mostrando una evolución favorable y podría volver a estar disponible, aunque en principio no estaría en condiciones de comenzar como titular.

Si alcanza su mejor condición física, Bonansea podría recuperar su lugar en ataque en reemplazo de Leandro Garate. Lo que parece poco probable es que ambos compartan la formación inicial, al menos de acuerdo con las posibilidades que maneja actualmente el entrenador.

También avanzan favorablemente Emanuel Beltrán y Darío Sarmiento, aunque ninguno de los dos aparece, en principio, como una alternativa concreta para comenzar el partido ante San Miguel. Incluso, el ex-Tigre podría mantenerse otra semana fuera de competencia para seguir con su proceso de recuperación.

El entrenamiento que puede definir el equipo

Delfino tendrá todavía algunas horas para terminar de diagramar el equipo. La práctica de este jueves será especialmente importante porque permitirá conocer cuál es el plan que el entrenador tiene pensado para enfrentar al Trueno Verde.

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Todo indica que hay pocas chances de que Colón repita la formación que comenzó jugando ante Patronato. La duda principal pasa por saber qué hará Delfino con Allende, pero la eventual vuelta de Lértora también puede generar modificaciones de peso en la estructura del mediocampo.

El Sabalero visitará a San Miguel con la obligación de sostenerse en la pelea de arriba de la Zona A. Con 42 puntos y en el tercer puesto, está a siete unidades de Ferro y a dos de Deportivo Morón, por lo que cada decisión y cada punto comienzan a tener un peso mayor en el tramo final de la fase regular.

Colón Delfino
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