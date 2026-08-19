Colón y sus rivales: qué les queda para pelear por el primer puesto de la Zona A

Ferro, Deportivo Morón y Colón afrontarán las últimas 11 fechas de la fase regular con una pelea muy cerrada en la parte alta de la Zona A. Así será la recta final.

La definición por el primer puesto de la Zona A de la Primera Nacional promete ser apasionante. Con 25 fechas disputadas, Ferro lidera con 49 puntos, seguido por Deportivo Morón con 44 y Colón con 42. El Gallito, además, tiene un partido pendiente frente a Central Norte, por lo que todavía cuenta con una oportunidad extra para seguir recortando la distancia con el líder.

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El objetivo no es menor: terminar primero permitirá afrontar la definición de la temporada con una ventaja importante en la lucha por el ascenso. Por eso, cada fecha será determinante para los tres principales candidatos.

Ferro, el líder que depende de sí mismo

El conjunto de Caballito tiene 49 puntos y es el único de los tres que ya disputó 25 partidos. Le quedan 11 encuentros y tendrá varios cruces importantes en el tramo final.

Su recorrido será:

Fecha 26: All Boys (local)

Fecha 27: Estudiantes de Buenos Aires (visitante)

Fecha 28: Mitre (local)

Fecha 29: Almirante Brown (visitante)

Fecha 30: Ciudad de Bolívar (local)

Fecha 31: Defensores de Belgrano (visitante)

Fecha 32: Deportivo Madryn (local)

Fecha 33: Central Norte (visitante)

Fecha 34: Racing de Córdoba (local)

Fecha 35: Chaco For Ever (local)

Fecha 36: Acassuso (visitante)

Ferro tiene por delante varios compromisos ante equipos que también pelean en la zona alta, como Estudiantes, Almirante Brown, Deportivo Madryn y Defensores de Belgrano. A su favor, cuenta con una diferencia de siete puntos sobre Colón y cinco sobre Morón.

Morón, con un partido pendiente y un duelo clave ante Colón

Deportivo Morón aparece segundo con 44 puntos, aunque tiene 24 partidos jugados. Su situación puede cambiar considerablemente porque todavía debe disputar el encuentro correspondiente a la fecha 21 ante Central Norte.

El calendario del Gallito incluye:

Fecha 26: San Telmo (visitante)

Fecha 21 pendiente: Central Norte (visitante)

Fecha 27: San Miguel (local)

Fecha 28: Racing de Córdoba (visitante)

Fecha 29: Colón (visitante)

Fecha 30: Godoy Cruz (local)

Fecha 31: Los Andes (visitante)

Fecha 32: All Boys (local)

Fecha 33: Estudiantes de Buenos Aires (visitante)

Fecha 34: Mitre (local)

Fecha 35: Almirante Brown (visitante)

Fecha 36: Ciudad de Bolívar (local)

El choque que aparece marcado en rojo para Colón será el de la fecha 29, cuando el Sabalero reciba a Morón. Será un enfrentamiento directo que puede tener un enorme peso en la definición.

Además, el equipo de Morón tendrá que afrontar otros compromisos exigentes ante Godoy Cruz, Estudiantes y Almirante Brown.

Colón, obligado a recortar diferencias

El Sabalero ocupa el tercer lugar con 42 puntos, producto de 11 victorias, nueve empates y cinco derrotas. Está a siete unidades de Ferro y a dos de Morón, aunque el equipo santafesino ya disputó 25 encuentros.

El camino que le queda al conjunto dirigido por Iván Delfino es:

Fecha 26: San Miguel (visitante)

Fecha 27: Racing de Córdoba (visitante)

Fecha 28: Deportivo Morón (local)

Fecha 29: Godoy Cruz (visitante)

Fecha 30: Los Andes (local)

Fecha 31: All Boys (visitante)

Fecha 32: Estudiantes de Buenos Aires (local)

Fecha 33: Mitre (visitante)

Fecha 34: Almirante Brown (local)

Fecha 35: Ciudad de Bolívar (visitante)

Fecha 36: Defensores de Belgrano (local)

El calendario le presenta a Colón una particularidad: tendrá dos enfrentamientos directos contra equipos que están en la parte alta, ya que recibirá a Morón y a Almirante Brown. También tendrá que visitar a Godoy Cruz, Racing de Córdoba y Ciudad de Bolívar.

La primera parada será este sábado, cuando visite a San Miguel desde las 15.30, en Los Polvorines.

Una pelea que promete definirse en los detalles

Con 11 fechas por delante para Ferro y Colón, y 12 partidos pendientes para Morón, la diferencia actual no parece definitiva. El líder tiene margen, pero todavía deberá atravesar varios partidos de riesgo.

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Para Colón, el desafío es más exigente: no solamente necesita sumar, sino también esperar tropiezos de Ferro y Morón. El enfrentamiento directo ante el Gallito puede ser una oportunidad inmejorable para descontar terreno.

Por ahora, la tabla marca una diferencia de siete puntos entre Ferro y Colón, pero todavía queda mucho camino. Con tres equipos separados por apenas siete unidades y un partido pendiente para el escolta, la lucha por el primer puesto de la Zona A está completamente abierta.