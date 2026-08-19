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Alquileres comerciales en Santa Fe: advierten que ya representan hasta el 20% de las ventas

Desde el Centro Comercial instan a buscar acuerdos entre propietarios e inquilinos para amortiguar el impacto de los costos fijos. Advierten que el pago de la renta pasó de representar del 10% a hasta un 20% de la facturación y que los locales vacantes tardan más tiempo en volver a alquilarse.

19 de agosto 2026 · 09:40hs
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Alquileres comerciales en Santa Fe: advierten que ya representan hasta el 20% de las ventas

Alquileres comerciales en Santa Fe: advierten que ya representan hasta el 20% de las ventas

La situación del comercio minorista en la ciudad de Santa Fe suma un nuevo capítulo de incertidumbre motivado por la presión de los costos fijos sobre los alquileres y la rentabilidad, en un contexto económico marcado por la caída de ventas.

Frente a este panorama, las autoridades del Centro Comercial de Santa Fe mantuvieron encuentros con empresarios locales con el fin de evaluar alternativas de negociación que eviten el cierre definitivo de locales y garanticen la continuidad de los emprendimientos.

El referente de la entidad, Jorge Baremberg, indicó que si bien no se registran niveles alarmantes de morosidad en el sector, proliferan las instancias de pago parcializado y relocalizaciones estratégicas para mantener los negocios en funcionamiento.

"Lo que preocupa es que el alquiler, que históricamente representaba entre un 5 y un 10 por ciento de las ventas, hoy en algunos casos llega al 15 o al 20 por ciento", aseguró Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial de Santa Fe.

LEER MÁS: El comercio de Aristóbulo del Valle en alerta: relevan 38 locales cerrados por la caída de ventas y las deudas

Factores de impacto y nuevas estrategias comerciales

El encarecimiento relativo de los alquileres se suma a la presión que ejercen las tarifas de energía eléctrica, los costos de financiamiento bancario y la carga impositiva local y provincial. Esta combinación aceleró una reconfiguración en la dinámica de ocupación de inmuebles en los principales corredores santafesinos:

Vacancia prolongada: inmuebles ubicados en arterias clave como la Peatonal San Martín, Aristóbulo del Valle, Facundo Zuviría y General Paz demoran considerablemente más tiempo en registrar nuevos inquilinos tras quedar desocupados.

Migración geográfica: diversos comerciantes eligen trasladar sus puntos de venta desde avenidas principales hacia calles transversales para recortar los valores de arrendamiento.

Reducción de superficie y digitalización: cobran fuerza los formatos de locales de menor metraje complementados con plataformas de comercio electrónico y venta activa en redes sociales.

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Las inmobiliarias locales juegan un rol clave como mediadoras para amortiguar la vacancia y flexibilizar los contratos frente a los costos de traslado o apertura.

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