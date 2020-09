Polino reveló un gran secreto sobre Luciana Salazar

"Tengo que contarte algo que sabe nada más que mi mamá: 'Voy a tener una hija, voy a tener un bebé', me dijo y yo me quedé helado, porque no entendía bien lo que me estaba diciendo. Me cayó como una ficha de golpe. Y ahí me contó que había viajado a Estados Unidos y que habían subrogado un vientre... Lo sabían Martín Redrado, que era su pareja en ese momento, que la acompañó, su mamá y yo. Entonces fue como un secreto y no se podía decir nada. De hecho, se supo ya cuando llegaba Matilda. Así que fueron muchos meses de guardar un secreto que ni siquiera las hermanas (de Luciana) sabían", detalló Polino.

"Está claro, con el secreto que estás contando, que estás confirmando que Redrado es el padre...", especuló Andy. "No, yo no estoy confirmando nada. Yo estoy diciendo que las personas que lo sabíamos éramos yo, su mamá y Redrado. Estoy diciendo quiénes lo sabíamos. Te dije que era emotivo, no me metas en un quilombo", respondió el ex jurando del Bailando.

"Yo ya me llevé mi respuesta, que cada uno saque su conclusión", finalizó Andy.

