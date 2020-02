¿Qué obsequios hay en la bolsa de US$225.000 para los nominados?

La ceremonia de los premios Oscar 2020, la cita más importante del cine internacional, se llevará a cabo este domingo 9 de febrero en el teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos). A pesar de que pocos afortunados lograrán hacerse con la preciada estatuilla, no todos se retirarán con las manos vacías.

“Everyone Wins” (“todos ganan”) es el nombre de la bolsa de regalos —a cargo de la compañía de marketing Distinctive Assets— que todos los nominados recibirán en la semana previa a la ceremonia. Esta incluye desde diamantes hasta alimentos a base de cannabis.

El costo de la bolsa de regalos de los Oscar está valorizado en US$225.000, US$80.000 más que el año pasado, según Forbes. El valor de las 24 bolsas en conjunto asciende a US$5,4 millones.

Cabe resaltar que quienes reciben la bolsa de regalo de los Oscar deben pagar el impuesto sobre la renta por el valor monetario de todos los regalos aceptados y canjeados.

Según Forbes, para que una marca pueda participar en la bolsa de regalos, debe abonar por lo menos US$4.000; y el precio para los patrocinadores se eleva a US$50.000.

En esta edición del 2020, los artistas recibirán regalos de lujo como viajes internacionales, abundantes tratamientos de belleza y salud, sesiones de entrenamiento personal y productos ligados a la legalización del cannabis en California, donde se celebra el evento.

Esta es la lista de obsequios para la edición 2019:

Agua “infundida con hidrógeno” de Hfactor (US$29,99 por bolsa).

Bombas de baño de amatista Hotsy Totsy Haus (US$75).

Un sistema de recolección de orina médica Peezy Midstream que afirma mejorar la precisión de las pruebas para detectar infecciones.

Un sujetador inteligente de Soma que mide a una mujer para el ajuste perfecto.

Pendientes de cristal de Millianna.

Una diadema de meditación con detección de ondas cerebrales de Muse (US$250).

Un crucero de 12 días en el Scenic Eclipse, un yate para 220 invitados, con servicio de mayordomo, dos helicópteros y un spa. La expedición, proporcionada por Scenic Luxury Cruises & Tours, está valorado en US$78.190. Los destinos incluyen la Antártida y el Mediterráneo. Para los huéspedes intrépidos, también hay un viaje en un submarino capaz de bucear 1.000 pies.

Una escapada romántica en un faro español convertido en un hotel de lujo (US$1.300 a US$1.800 por noche).

Hasta US$25.000 en tratamiento y procedimientos de rejuvenecimiento como Botox en Dr. Konstantin’s en Nueva York.

Un año de membresía en Matchdown the Drawing Down the Moon (US$20.000)

Hasta US$25.000 en tratamientos cosméticos y procedimientos de rejuvenecimiento como rellenos labiales y exfoliaciones químicas del médico de Manhattan Konstantin Vasyukevich.

Un paquete de dos de chocolate negro Milanos, que cuesta US$4.89 por un juego de 10.

Comestibles de chocolate de Coda Signature.

Bebidas de CBD con jarabe simple de CBD Barkeep.

Bálsamo de cáñamo mezclado con aceite de CBD y aceites esenciales de SHEbd .

Un bolígrafo vape dorado de US$150 de Hollowtips.

Kits de comida de Nutrition for Longevity y una barra nutritiva de Fast Bar.

Un set de regalo de Essence One con productos de aromaterapia diseñados para que los usuarios duerman mejor.

Un retrato en vidrio creado por el artista John Thoman.

Un brazalete de oro y plata de Officina Bernardi

elcomercio